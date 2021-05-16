Италия
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Серия А. Милан - Кальяри 0:0. Из князи в грязи
7:0 в среду помешал
Милан. "Джузеппе Меацца" "Милан" - "Кальяри" 0:0 "Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Далот 63), Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Мейте 63), Салемакерс (Леау 46), Диас (Кастильехо 57), Чалханоглу (Манджукич 89), Ребич "Кальяри": Краньо, Чеппителли (Клаван 87), Годин, Карбони (Ругани 88), Нандес, Дейола (Асамоа 87), Марин (Данкан 78), Ликояннис, Наингголан, Жоао Педро, Паволетти (Черри 78) Предупреждения: Кьер 33, Калабрия 58 - Марин 40, Карбони 45+1 Многие думали, что дело "Милана" уже сделано. Что историческая гостевая победа над "Ювентусом" и не менее историческая первая с 1959-го года победа с разницей в семь мячей над "Торино" вывели команду на гладкий короткий путь к возвращению в Лигу Чемпионов впервые за восемь лет. Тем более - после новостей в шесть вечера о том, что "Кальяри" официально остался в Серии А. В стане самих сардов сразу же начали праздновать, президент клуба - поздравлять и оценивать сезон. Впрочем, такой исход на повлиял на мотивацию гостей "Сан Сиро". Они яростно боролись. Подопечные Леонардо Семпличи в предыдущих шести матчах не проиграли и набрали 14 очков. На два больше, чем подопечные Стефано Пиоли. То есть в очень хорошей форме. Последние же ещё две недели назад играли плохо. Особенно на чуть ли не проклятом для себя "Сан Сиро", где в семи предыдущих матчах победили лишь дважды. Потому их проблемы можно было ожидать. Даже при том, что у "Кальяри" на этом стадионе выиграли 15 матчей подряд (!!!), четыре последних на всех стадионах без пропущенных. Сегодня неопытным непривычным к борьбе за такие места хозяевам было очень сложно. В первом тайме хозяева полностью доминировали. 62 процента владения мячом, 8:1 по ударам по воротам. Они не вылезали с половины поля гостей. Проблема в том, что не влезали в их штрафную. Все удары наносились с её линии (один) и дальше. Выстрел Салемакерса отбил Краньо, Калабрия и Эрнандес чуть не попали. Изобретательности и скорости страшно не хватало. Как и в третьей четверти матча. Будто матч этот был не очень важен, либо победа в нём обеспечена. Более того, в этой четверти "Кальяри" даже атаковал лучше. Доннарумма явно спас от ударов головой Паволетти и Година. Лишь в последней четверти "Милан" задвигался. Особенно вышедшие на замену фланговые игроки Леау и Далот. Первый выложил "кросс" Чалханоглу, попавшему не в ту сторону сетки. Второй - Ребичу. Хорват умудрился зажечь "свечку" головой во вратарской! А постоянные удары издали были даже менее точными, чем в первом тайме. Финальный штурм не заставил Краньо работать. Травмированный Златан Ибрагимович, весь матч кричавший на партнёров по команде со скамьи запасных, даже ушёл в раздевалку за полторы минуты до финального свистка. Понял, что 0:0 неизбежен. "Лучше выиграть семь раз по 1:0, чем один раз - 7:0". Это клише сегодня оказалось как никогда к месту. К началу матча "Милан" подходил в поул-позиции в борьбе за 3-4 места. Победа над "Кальяри" - и он точно закончит сезон в Топ-4. Сейчас он также третий, но для выхода в Лигу Чемпионов в последнем туре теперь должен ожидать осечки "Наполи" либо "Ювентуса". Если они победят "Верону" и "Болонью" соответственно - "россонери" придётся переигрывать в Бергамо "Аталанту". Ну да, легче не бывает...
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Комментарии (5)
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download1 (huyersk)
16.05.2021 в 23:46
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.05.2021 в 00:04
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Chvalua (Винница)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.05.2021 в 00:20
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Dimka26 (Чернигов)
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