На фоне интереса мадридских грандов: миланский Интер возобновил переговоры с лидером атаки

Руководство "Интера" вернулось к переговорам с агентами форварда Лаутаро Мартинеса по поводу нового трудового договора. На фоне слухов о переходе игрока в один из мадридских грандов ("Атлетико" и "Реал"), боссы "нерадзурри" возобновили активность.

Испанцы считают, что 23-летний Мартинес может переехать из Италии по причине финансовых проблем "Интера". Плюс ранее диалог с Лаутаро зашел в тупик.

Тем не менее, по информации авторитетных источников, в Милане желают сохранить футболиста, заключив с ним контракт с окладом в размере 4,5 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Напомним, аргентинский исполнитель сыграл важную роль в завоевании "нерадзурри" Скудетто в текущем сезоне. Он забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 37 матчах чемпионата Италии.