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На фоне интереса мадридских грандов: миланский Интер возобновил переговоры с лидером атаки

Италия
(1 голосов)

Их там много, о ком речь?

На фоне интереса мадридских грандов: миланский Интер возобновил переговоры с лидером атаки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "Интера" вернулось к переговорам с агентами форварда Лаутаро Мартинеса по поводу нового трудового договора. На фоне слухов о переходе игрока в один из мадридских грандов ("Атлетико" и "Реал"), боссы "нерадзурри" возобновили активность.

Испанцы считают, что 23-летний Мартинес может переехать из Италии по причине финансовых проблем "Интера". Плюс ранее диалог с Лаутаро зашел в тупик.

Тем не менее, по информации авторитетных источников, в Милане желают сохранить футболиста, заключив с ним контракт с окладом в размере 4,5 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Напомним, аргентинский исполнитель сыграл важную роль в завоевании "нерадзурри" Скудетто в текущем сезоне. Он забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 37 матчах чемпионата Италии.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Football Italia

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