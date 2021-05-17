Прощай, Ювентус? Роналду передислоцировал свой роскошный автопарк из туринского гаража

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду переместил свои машины из гаража в Турине. Итальянские СМИ считают, что данное решение португальца можно рассматривать как подтверждение перехода игрока в другой клуб этим летом.

В Сети опубликовано видео, на котором можно рассмотреть, как грузчики перемещают суперкары Криштиану в специальную фуру известной транспортной компании Rodo Cargo, которая базируется… в Лиссабоне. Напомним, карьеру Роналду начинал в "Спортинге".

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona ????️????



Vuol dire tutto? Vuol dire niente? ????

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

Местная пресса придерживается следующего мнения: если в 2018-м автомобили прибыли в Италию вместе с Роналду, то, видимо, сейчас они тоже покинут Апеннины вместе с владельцем.