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Прощай, Ювентус? Роналду передислоцировал свой роскошный автопарк из туринского гаража

Италия
(2 голосов)

От камер ничего не скрыть

Прощай, Ювентус? Роналду передислоцировал свой роскошный автопарк из туринского гаража

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду переместил свои машины из гаража в Турине. Итальянские СМИ считают, что данное решение португальца можно рассматривать как подтверждение перехода игрока в другой клуб этим летом.

В Сети опубликовано видео, на котором можно рассмотреть, как грузчики перемещают суперкары Криштиану в специальную фуру известной транспортной компании Rodo Cargo, которая базируется… в Лиссабоне. Напомним, карьеру Роналду начинал в "Спортинге".

Местная пресса придерживается следующего мнения: если в 2018-м автомобили прибыли в Италию вместе с Роналду, то, видимо, сейчас они тоже покинут Апеннины вместе с владельцем.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
17.05.2021 в 13:23
Наверное, в контракте клуба есть пункт досрочного расторжения контракта, в случае непопадания Юве в ЛЧ.
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