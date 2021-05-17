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Прощай, Ювентус? Роналду передислоцировал свой роскошный автопарк из туринского гаража
От камер ничего не скрыть
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду переместил свои машины из гаража в Турине. Итальянские СМИ считают, что данное решение португальца можно рассматривать как подтверждение перехода игрока в другой клуб этим летом.
В Сети опубликовано видео, на котором можно рассмотреть, как грузчики перемещают суперкары Криштиану в специальную фуру известной транспортной компании Rodo Cargo, которая базируется… в Лиссабоне. Напомним, карьеру Роналду начинал в "Спортинге".
#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona ????️????— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021
Vuol dire tutto? Vuol dire niente? ????
(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr
Местная пресса придерживается следующего мнения: если в 2018-м автомобили прибыли в Италию вместе с Роналду, то, видимо, сейчас они тоже покинут Апеннины вместе с владельцем.
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