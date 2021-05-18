Почти максимальная интрига. Итоги 37-го тура Серии А

Предпоследний тур Серии А мог оставить нас как с максимальным числом вопросов перед последним, так и с минимальным. В итоге получилось ближе к максимуму. "Аталанта" чуть не потеряла 4:1, но в итоге обеспечила себе путёвку в Лигу Чемпионов. Драматичная концовка матча в Беневенто освободила "Кальяри" от борьбы против вылета. 0:0 сардов на "Сан Сиро" и "Ювентус" своей драматичной скандальной победой вернули экс-чемпиону очень неплохой шанс спасти сезон. Также "Рома", наконец-то выигравшая дерби, и "Сассуоло" остались в борьбе за Еврокубки.

Разочаровало ли Дерби Италии? По уровню игры - да. "Ювентус" и "Интер" не наиграли даже на два гола, не говоря уж о пяти. Голы забивались с трёх пенальти, автогола и удара с рикошетом. Запомнился лишь один сейв - Щесны от Весино близко к окончанию матча. Вместе с тем, это намного больше, чем было в предыдущих пяти дерби в Турине с четырьмя банальными победами хозяев и 0:0. Получилось дерби с судейскими скандалами, драмой, наибольшим количеством голов в его истории на "Алльянц Стадиум", в том числе и в концовках обоих таймов.

"Ювентус" должен быть доволен. Как и в матче против "Сассуоло", он полностью отдал мяч сопернику, что принесло больше стройности построениям. Начал как раз очень мощно, раскатывал соперника и на гол на 24-ой минуте наиграл. Без особых трудностей держался вдесятером почти весь второй тайм. Джорджо Кьеллини остался доволен "добытой в борьбе победой над лучшей командой Италии". "Мы были командой, что получалось редко в этом сезоне". Хуан Куадрадо, автор дубля, в частности, пенальти в отсутствие Криштиану Роналду, говорил о жертвенности игроков.

В "Интере" же обвиняли судейскую бригаду. Марсело Брозович твитнул о "скандальной игре", добавив имоджи клоуна, Иван Перишич выдал хэштег "против всего и всех". Самир Ханданович кричал Джанпаоло Кальварезе, лучшему арбитру лиги предыдущего сезона и одному из худших - нынешнего: "Ты убил игру". Кальварезе и вправду вместе с ВАР устроил бардак. Возмущение "нерадзурри" понятно. Но кто им мешал взломать оборону соперника, игравшего вдесятером? Почему начали матч так невнятно? Почему в целом создали так мало, владея мячом так часто?

Куадрадо на 88-ой минуте сам наскочил на защитника. Это признало подавляющее большинство экспертов. С другой стороны, при первом пенальти все держали всех, но заваливание Кьеллини имело место. Во втором на ногу Брозовича всё же наступили, хотя и легко. А вот эпизод с Куадрадо, который, в отличие от двух первых, не смотрели на видео, довольно ясен. Как и не было фола Бентанкура, заслуживающего удаления. То есть, Кальварезе грубо ошибся в обе стороны, а также ставил сомнительные пенальти в обе. Так что о каком-то подсуживании я бы не стал говорить.

Все конкуренты победили, потому нужно шевелиться. Впереди выезд к "Аталанте", поэтому нужно закрывать вопрос о выходе в Лигу Чемпионов сейчас, дома против аутсайдера. За пару часов до матча этот аутсайдер узнал, что точно остаётся в Серии А, начал бурно праздновать. Как признался его тренер, даже с "несколькими бутылками". Этот аутсайдер проиграл на этом стадионе этому гранду 15 матчей подряд. К 16-ому сам "Милан" подходил после 3:0 над "Ювентусом" и 7:0 над "Торино". С каким счётом в такой ситуации он разорвал другого аутсайдера? Ни с каким.

В предыдущих шести турах "Кальяри" был объективно лучше "Милана". 14 очков против 12-ти. Сам "Милан" плохо играет дома - лишь две победы в семи предыдущих матчах. Но такие оправдания неуместны. Лишь один удар из пределов штрафной в первом тайме, ужасные обстрелы издали, неизобретательность, заторможенность. Спасал трижды не Алессио Краньо, а Джанлуиджи Доннарумма. От двух убойных ударов головой, от опаснейшей контратаки. Вроде бы безразличные "россоблу" приехали биться, вроде бы настроенные "россонери" играли так, будто победа сама упадёт в руки.

Диого Далот прямо заявил, что команда играла плохо, и игроки не рады тому, что сделали. Стефано Пиоли признавал крайне низкие темп и качество, говорил о страхе своей команды и "автобусе" соперника. Известно, что дома команда играет слабо, выиграла лишь четыре матча в 2021-ом году. Из 12-ти. Всё это следует отметить. Но главное, что мы видели от "Милана" в этом матче - удивительное безразличие. Ожидание манны небесной, а не желание работать. Теперь придётся работать вдвойне в Бергамо. Побеждать там.

Две команды перед 37-ым туром знали, что победа в нём обеспечивает им место в Лиге Чемпионов. "Милан" играл последним из них, после побед других, и, как заявил Пиоли, не выдержал давления. "Аталанта" играла первой и потому выдержала, несмотря на нервы в концовке. Или же дело не в первенстве, а в том, что она просто более качественная команда? На этот раз она даже изменила "традициям", отыграв первый тайм очень мощно и поведя со счётом 3:0. А отступление с 4:1 до 4:3 во втором можно объяснить заменами и мыслями о финале Кубка Италии в среду.

Можно заявить, что этот матч стал третьим из четырёх последних, в которых "Аталанта" не феерила, испытывала проблемы. Джан Пьеро Гасперини признал, что она "опустила рубильник" во втором тайме, говорил об игре "с двумя лицами". Но главное, что победа и место в ЛЧ были добыты, а "неудовлетворение игрой добавит нам мотивации в Кубке". Главное, что Руслан Малиновский вновь отличился. Что Дуван Сапата забил после трёх "сухих" матчей, что вернулась голевая связка Хатебур-Гозенс, что вышедший на замену игрок (Пашалич) вновь забил. Команда функционирует.

29 очков из 33-ёх последних возможных - такой рейд привёл "Аталанту" в Лигу Чемпионов.

32 из 39-ти - таков рейд "Наполи". Хотя он ещё не в Лиге. Матч против "Фиорентины" он начал в весеннем стиле бергамцев - медленно и не очень уверенно. Боялся повторения знаменитой истории 2018-го года. Настолько, что сменил гостиницу на фарт. Тогда после 3:2 "Ювентуса" над "Интером" "Наполи" провалился во Флоренции и потерял шансы на Скудетто. Сейчас после 3:2 "Юве" над "Интером" во Флоренции также было непросто. Наставник соперника Джузеппе Якини был очень доволен игрой своей команды в обороне против такой яркой атаки, говорил о равном матче.

Статистика с 21:7 по ударам по воротам скорее обманчива, ведь "Наполи" уж слишком увлекался ударами издали. 60:40 по владению мячом говорили в пользу доминирования, но не креатива.

Тем не менее, своё дело подопечные Дженнаро Гаттузо сделали. Нанесли первое поражение "Фиорентине" после пяти её удачных матчей, в том числе ничьей с "Ювентусом" и победы над "Лацио". В сущности, во Флоренции они победили легче, чем любой другой гранд, кроме "Интера". Прежде всего, обеспечили полное доминирование, съели сенсацию сезона Душана Влаховича, забившего больше, чем любой их игрок. Во втором тайме добавили и заработали пенальти. А затем, во время уже обоюдной перестрелки, казавшееся неразумным обилие ударов издали принесло второй гол.

Со всеми этими страстями Римское дерби осталось в тени. Несмотря на необычный результат. Симоне Индзаги прямо признал, что "Лацио" выбыл из борьбы за Лигу Чемпионов уже после 0:2 во Флоренции, чем объяснял падение мотивации. Говорил о пятом подряд попадании в Еврокубки, жаловался на травму "очень, очень важного для нас Хоакина Корреа", травму Кайседо, сломанный нос Милинковича-Савича, заявлял, что "Рома" забила "два гола с двух ударов в створ ворот" (это правда). Короче, искал отмазки. Хотя и признал, что "не хватило ментальных сил" отыграться.

В сущности, "орлам" не хватило ментальных и физических сил выйти на матч. Они выжаты как лимон в концовке изнурительного сезона. А "волки", несмотря на это, боялись их. Паулу Фонсека прямо заявлял, что не желает повторения разгрома, как в первом круге, и потому прежде всего собирается сыграть плотно, лишив соперника его козырей - простора для контратак. Так и играл, часто используя длинные передачи. То есть, обе команды играли в то, что они не любят. Потому и получили крайне унылый матч с минимумом моментов. Где победил тот, кому было нужнее.

"Роме" было нужнее. Улучшить настроение после двух побед в десяти матчах, прервать серию из четырёх без побед в дерби, впервые в сезоне победить команду из Топ-6, попрощаться овацией со своей легендой Эдином Джеко, проводить Паулу Фонсеку, показать новому тренеру Жозе Моуриньо, что ему есть куда приходить. "Наконец-то мы играли как настоящая команда", - заявил босниец. "Мы страдали под давлением и добыли победу, также и для тренера. Для него, для нас, для болельщиков, для клуба". И эта победа даже важнее благодаря стилю игры. Стилю Моуриньо.

Также всё же осталась одна турнирная цель - Еврокубки. Конечно, Лига Конференций - не фонтан. Но уступать седьмое место не хочется. А ведь "Сассуоло" нацелен на него. Роберто Де Дзерби, даже несмотря на подтверждение ухода из клуба, постоянно говорит о желании вывести команду в Еврокубки. Она проводит концовку очень мощно - 19-ю очками из 24-ёх возможных. Против "Пармы", несмотря на 67 процентов владения мячом, часто не хватало скорости и изобретательности, по ударам по воротам "нероверди" даже уступили. Но в итоге нашли два красивых гола.

"Сассуоло" нужно побеждать "Лацио" и ждать поражения "Ромы" в Специи. Либо ничьей, отыгрывая при этом разницу в четыре мяча.

"Специя" вряд ли будет кровь из носу искать победу. Она своё уже сделала. Обеспечила место в Серии А и на следующий сезон. Бурно празднуя этот успех. Новичку было непросто, в последнее время его результаты и игра вызывали серьёзное беспокойство. Он одержал лишь одну победу в восьми матчах. Однако в решающий момент собрался и вынес прямого конкурента. Винченцо Итальяно сделал работу над ошибками, отдал мяч (40 процентов), позаботился об обороне (6 пропущенных ударов) и обвалил соперника в концовке двумя голами со стандартных положений.

"Специя" и "Кальяри" - главные герои этого тура. Последний и вовсе совершил неожиданное. На фоне празднований "с бутылками" отыграл в Милане жёстко, бескомпромиссно и доказал, что заслуживает места в Серии А. Семь матчей подряд без поражений в самый нужный момент - признак характера. Президент Томмазо Джулини был в восхищении. "Группа настоящих мужчин взяла свою судьбу в свои руки и выполнила незабываемую миссию со злостью, сердцем, гордостью. Это спортивное чудо, ведь мы уже практически вылетели". Несколько преувеличенно, но эмоции понятны.

Соответственно, антигерои тура - "Торино" и "Беневенто". Было ясно, что "Торо" быстро не опомнится от 0:7 от "Милана". Но пропускать сразу же четыре, нанести лишь шесть ударов по воротам прямого конкурента - это уже развал. Давиде Никола даже не хотел говорить о матче, призывая думать лишь о будущем. К счастью для него, будущее перспективное. Матч в запасе против "Лацио" и прямая битва против "Беневенто". И нужно всего одно очко. Ничья либо здесь, либо там. Благодаря крайней слабости и непростительной глупости подопечных Филиппо Индзаги.

Дома в ворота побившего рекорд лиги всех времён по пропущенным "Кротоне" (92), "ведьмы" с 21-го удара по воротам забили лишь однажды, в численном большинстве просто перекатывали мяч более часа. Наказание последовало на 93-ей минуте. А наказанием за 20-ый из 21-го последнего матча без побед должен быть вылет.

Малиновский неудержим. У него уже шесть голов и девять ассистов в десяти последних матчах. Со времени начала подсчёта подобной статистики в 2004-ом году никто из игроков "Аталанты" не добывал результативных ТТД в десяти матчах подряд. Он архитектор, художник этой команды, один из лучших, если не лучший атакующий полузащитник лиги, её лучший ассистент единолично (12). Претендент на место в сборной сезона.

Он блестяще взаимодействует и с Луисом Муриэлем, и с Дуваном Сапатой. Ассист последнему в Генуе пасом вразрез в окружении троих уже фирменный. Tuttomercatoweb назвал его "визитной карточкой". Руслан получил ответный подарок, замкнув в пустые ворота после обхода Дуваном всех. Также украинец принял важное участие в третьем голе. Он заметил дыру на левом фланге, начал смещаться туда, подал несколько мячей. Один из них Сапата замкнул чуть неточно. Другой Хатебур головой сбросил на Гозенса, а Робин забил.

Оценки от прессы? "7.5", иногда "7". Наиболее популярный заголовок статей с оценками - "Сапата и Малиновский доминируют/на вершине". Большей частью в борьбе за звание "игрока матча" побеждал колумбиец, но и комплиментов украинцу никто не жалел. Причём на этот раз они даже были банальными. И у итальянских журналистов воображение не безгранично. А это показывает, насколько долго держит замечательный уровень Руслан.

Виктор Коваленко на этот раз не попал в заявку. СМИ сообщают о травме и пропусках тренировок из-за неё. На данный момент он единственный травмированный игрок команды.