Серия А. Верона и Болонья готовы помешать Наполи и Ювентусу

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Фараони 2, Калинич 53 - Де Сильвестри 33, Паласио 82

Матч в Вероне не имел особого турнирного значения. Разве что хозяева хотели сохранить место в Топ-10, а гости - ликвидировать отставание в три очка от них. Также он мог стать предпоследним для главных тренеров обеих команд, поэтому о долгосрочном планировании говорить трудно. Тем не менее, три гранда Серии А горячо интересовались им. Желая понять, на что способны команды в последнем туре. "Вероне" играть в Неаполе, "Болонье" принимать "Ювентус". Они могут решить судьбу борьбы за Топ-4. Способны ли? Есть ли у них вообще желание играть в футбол?

Желание есть. Качество, конечно, не лучшее. Середняков, какими они и являются. Первые голы были забиты во время розыгрышей стандартных положений после слишком лёгких переводов с фланга на фланг мимо застывших защитников. Плохой удар Гюнтера стал ассистом Фараони, прострел Сориано Де Сильвестри замкнул после рикошета. Но ускорения, борьба, фолы, опасные моменты были. Калинич замкнул навес головой в перекладину, прострел Лазовича - в ворота. Забив свой второй гол в сезоне. Заброс Сков Ольсена с правого фланга Паласио замкнул в падении.

Три очка разницы в пользу "Вероны" остаются. С преимуществом "Болоньи" по очным матчам. Обе команды способны в последнем туре осложнить жизнь грандам. Если безразличный "Кальяри" сумел не проиграть "Милану" в гостях - почему они нет?