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Десять лет дома: Ювентус презентовал домашнюю экипировку на следующий сезон
Что-то изменилось?
Juventus
"Ювентус" на сайте своего официального магазина представил новый домашний комплект формы, в котором "Старая Синьора" будет выходить на поле в сезоне-2021/22. Джерси представили Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Маттейс Де Лигт и другие исполнители.
Экипировка оформлена в традиционном для "бьянконери" дизайне – в черном и белом цветах, с вертикальными полосками. Техническим спонсором клуба остается немецкий производитель спортивной одежды Adidas. В среду, 19 мая, в рамках финала Кубка Италии "Ювентус" выйдет на поле в обновленной форме в матче против "Аталанты".
На воротнике можно найти надпись "10 лет дома" – она отсылает к тому, что в 2011-м был открыт "Альянц Стэдиум".
Juventus unveil their new Adidas home kit for 2021-22 ⚪⚫ pic.twitter.com/BL4mq28dtp— Goal (@goal) May 18, 2021
Напомним, "Ювентус" занимает пятую позицию в турнирной таблице перед последним туром Серии А.
Home is where every dream begins.— JuventusFC (@juventusfcen) May 18, 2021
Introducing our new 21/22 home kit by @adidasfootball – get yours now. ⚪️⚫️
➡️ https://t.co/Fly7pOOJy0#createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve
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