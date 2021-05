Десять лет дома: Ювентус презентовал домашнюю экипировку на следующий сезон

"Ювентус" на сайте своего официального магазина представил новый домашний комплект формы, в котором "Старая Синьора" будет выходить на поле в сезоне-2021/22. Джерси представили Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Маттейс Де Лигт и другие исполнители.

Экипировка оформлена в традиционном для "бьянконери" дизайне – в черном и белом цветах, с вертикальными полосками. Техническим спонсором клуба остается немецкий производитель спортивной одежды Adidas. В среду, 19 мая, в рамках финала Кубка Италии "Ювентус" выйдет на поле в обновленной форме в матче против "Аталанты".

На воротнике можно найти надпись "10 лет дома" – она отсылает к тому, что в 2011-м был открыт "Альянц Стэдиум".

Напомним, "Ювентус" занимает пятую позицию в турнирной таблице перед последним туром Серии А.

