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Десять лет дома: Ювентус презентовал домашнюю экипировку на следующий сезон

Италия
(1 голосов)

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Десять лет дома: Ювентус презентовал домашнюю экипировку на следующий сезон

Juventus

Новина українською

"Ювентус" на сайте своего официального магазина представил новый домашний комплект формы, в котором "Старая Синьора" будет выходить на поле в сезоне-2021/22. Джерси представили Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Маттейс Де Лигт и другие исполнители.

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Экипировка оформлена в традиционном для "бьянконери" дизайне – в черном и белом цветах, с вертикальными полосками. Техническим спонсором клуба остается немецкий производитель спортивной одежды Adidas. В среду, 19 мая, в рамках финала Кубка Италии "Ювентус" выйдет на поле в обновленной форме в матче против "Аталанты".

На воротнике можно найти надпись "10 лет дома" – она отсылает к тому, что в 2011-м был открыт "Альянц Стэдиум".

Напомним, "Ювентус" занимает пятую позицию в турнирной таблице перед последним туром Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) футбольная форма
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Источник:
Store Juventus

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
18.05.2021 в 14:49
Гарна, тільки напис спонсора все псує на грудях
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