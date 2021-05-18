  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Каналы Футбол 1/2/3 ещё на три года оставили у себя Серию А - СМИ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каналы Футбол 1/2/3 ещё на три года оставили у себя Серию А - СМИ

Италия
(1 голосов)

Малиновский и Коваленко остаются на "Футболах"

Каналы Футбол 1/2/3 ещё на три года оставили у себя Серию А - СМИ

UA-Футбол
Новина українською

Матчи высшего итальянского дивизиона в следующем сезоне будут показываться на каналах Медиа Группы Украина. По информации calcioefinanza.it, именно структура Рината Ахметова выиграла права на показ игр Серии А. Соглашение рассчитано на три ближайших года.

Напомним, что матчи чемпионата Италии на данный момент также показывают каналы "Футбол 1/2/3", которые входят в МГУ. Также "Футболы" транслируют чемпионаты Украины (УПЛ), Нидерландов, турниры сборных, Копа Либертадорес, а до конца текущего сезона можно будет увидеть также еврокубки.

Напомним, что в следующем сезоне еврокубковые турниры (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций) будет показывать MEGOGO, а чемпионат Германии "переедет" на канал Setanta Sports Ukraine.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Телевидение канал Футбол 1/Футбол 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...