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Каналы Футбол 1/2/3 ещё на три года оставили у себя Серию А - СМИ
Малиновский и Коваленко остаются на "Футболах"
Матчи высшего итальянского дивизиона в следующем сезоне будут показываться на каналах Медиа Группы Украина. По информации calcioefinanza.it, именно структура Рината Ахметова выиграла права на показ игр Серии А. Соглашение рассчитано на три ближайших года.
Напомним, что матчи чемпионата Италии на данный момент также показывают каналы "Футбол 1/2/3", которые входят в МГУ. Также "Футболы" транслируют чемпионаты Украины (УПЛ), Нидерландов, турниры сборных, Копа Либертадорес, а до конца текущего сезона можно будет увидеть также еврокубки.
Напомним, что в следующем сезоне еврокубковые турниры (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций) будет показывать MEGOGO, а чемпионат Германии "переедет" на канал Setanta Sports Ukraine.
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