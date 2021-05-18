Малиновский - в составе. Гасперини и Пирло объявили заявкиу на финал кубка Италии

Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выбрал свою заявку на финал Кубка Италии против "Ювентуса". Единственным отсутствующим в составе является травмированный украинский полузащитник Виктор Коваленко. Зато есть в составе другой украинец - Руслан Малиновский.

Финальный поединок состоится в среду, 19 мая, на стадионе "Мапей" в Реджо-Эмилии.

Заявка Аталанты:

Вратари: Росси, Спортиелло, Голлини.

Защитники: Толои, Мело, Сутало, Паломино, Госенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Руггери.

Полузащитники: Фройлер, где рун, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич.

Нападающие: Ламмерс, Мюриэль, Илич, Сапата

Свою заявку объявил и наставник "Ювентуса" Андреа Пирло. В ней нет дисквалифицированного защитника Алекса Сандро.

Заявка Ювентуса:

Вратари: Щенсны, Пинсолио, Буффон

Защитники: Кьеллини, Де Лигт, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта

Полузащитники: Артур, Рэмзи, МакКенна, Кьеза, Рабйо, Бентанкур, Бернардески, Кулусевски.

Нападающие: Криштиану Роналду, Мората, Дибала