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Малиновский - в составе. Гасперини и Пирло объявили заявкиу на финал кубка Италии
Уже завтра в 22:00 по Киеву
Фото: Juvefc.com
Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выбрал свою заявку на финал Кубка Италии против "Ювентуса". Единственным отсутствующим в составе является травмированный украинский полузащитник Виктор Коваленко. Зато есть в составе другой украинец - Руслан Малиновский.
Финальный поединок состоится в среду, 19 мая, на стадионе "Мапей" в Реджо-Эмилии.
Заявка Аталанты:
Вратари: Росси, Спортиелло, Голлини.
Защитники: Толои, Мело, Сутало, Паломино, Госенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Руггери.
Полузащитники: Фройлер, где рун, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич.
Нападающие: Ламмерс, Мюриэль, Илич, Сапата
Свою заявку объявил и наставник "Ювентуса" Андреа Пирло. В ней нет дисквалифицированного защитника Алекса Сандро.
Заявка Ювентуса:
Вратари: Щенсны, Пинсолио, Буффон
Защитники: Кьеллини, Де Лигт, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта
Полузащитники: Артур, Рэмзи, МакКенна, Кьеза, Рабйо, Бентанкур, Бернардески, Кулусевски.
Нападающие: Криштиану Роналду, Мората, Дибала
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