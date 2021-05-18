Гасперини считает кубок Италии будущей "вишней на торте" сезона для Аталанты

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты", накануне финала Кубка Италии с "Ювентусом" (завтра в 22:00 по Киеву), выделяет достижения своей команды.

"Богиня" прошла в Лигу чемпионов на следующий сезон (третий раз подряд), опередили "Ювентус" в Серии А. Финал Кубка Италии, по выражению тренера, будет "вишней на торте".

Этот трофей был бы замечательной вишней на торте, но торт - это то, что мы сделали за последние 5 лет.

Это второй финал Кубка Италии для Гаспа - после поражения от "Лацио" 2 года назад.

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Команда настолько выросла, что, хотя мы не поднимаем трофей в Лиге чемпионов, все равно очень приятно играть в таких матчах. Вам нужно выходить победителями, поскольку это меняет взгляд на все, что вы переживали раньше. Мы обошли Кальяри, Лацио и Наполи и заслужили право играть в ЛЧ.

В этом сезоне Серии А "Ла-Деа" в Турине сыграла с "Ювентусом" вничью 1:1, а дома победила 1:0.

Каждая игра другая. Здесь только один матч, а не набор очков. Помню, вы все предлагали одно и то же, когда мы играли с "Реалом" в Лиге чемпионов. Но когда вы сталкиваетесь с "Юве" или "Реалом", вы никогда не являетесь фаворитами. Мы никогда раньше не финишировали выше "Юве" в Серии А прежде всего потому, что они выигрывали "скудетто" последние 9 лет.

Гасперини провел большую часть своей карьеры в "Ювентусе", в том числе на посту тренера молодежной команды. потому его связали с работой в Турине в случае увольнения Андреа Пирло.

Он также ответил на вопрос о том, что "Аталанта" может оказать услугу "Юве", если победит "Милан" в воскресенье.

Я думаю, что каждый отвечает за себя сам. Это касается и нас, и Милана, и Ювентуса. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть кубок и финишировать вторыми.

На финале Кубка Италии, который состоится на стадионе "Мапей", будет 4300 болельщиков.