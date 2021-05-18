Серия А. Симоне Индзаги старался, но не сумел помочь Филиппо - Беневенто вылетает

Серия А. Перенесённый матч 25-го тура

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Торино" 0:0

Нереализованный пенальти: Иммобиле 84 (стойка)

"Лацио": Стракоша, Марушич, Луис Фелипе (Патрик 68), Раду (Пароло 76), Лаццари, Лейва (Эскаланте 68), Акпа Акпро (А. Перейра 76), Луис Альберто, Фарес (Лулич 62), Иммобиле, Мурики

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Синго, Ринкон (Базелли 86), Мандрагора, Лукич, Ансальди, Белотти (Верди 90+3), Санабрия (Дзадза 86)

Предупреждения: Стракоша 27, Луис Альберто 50, Луис Фелипе 61, А. Перейра 81

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

Последний отзвук коронавируса, точно не последний отзвук вражды. Матч "Лацио" - "Торино" был перенесён с марта из-за вспышки заболевания в стане гостей. А интерес в мае вызывал из-за турнирного положения и взаимоотношений между клубами. Римлянам уже некуда двигаться, они шестые. А вот туринцам было нужно одно очко для обеспечивания места в Высшем дивизионе. Хотя и первые были настроены. Симоне Индзаги хотел помочь брату-аутсайдеру Филиппо из "Беневенто", владелец "Лацио" Клаудио Лотито много лет враждует с владельцем "Торино" Урбано Кайро и хотел бы насолить ему.

Симоне также говорил о реванше за проигранное Римское дерби и об уважении к лигe. И нельзя сказать, что игроки к нему не прислушивались. Они играли агрессивно, довольно быстро, владели мячом 71 процент времени. Но всё же не хватало 10-20 процентов стараний, которые добавляются в реально важных матчах. Да и форма команды, набравшей лишь три очка в трех предыдущих матчах (против 20-ой команды лиги на 94-ой минуте), не убеждала. "Торо" же после 11-ти пропущенных в двух последних матчах против "Милана" и "Специи" хотел лишь отбиваться и не пропустить.

Потому вряд ли удивило то, что в первом тайме запомнились лишь три момента. Ужасный удар головой Мурики в начале с отличной позиции. Ошибка Стракоши на выходе в середине, тогда Томас исправился, заблокировав удар Санабрии в упор. И гол Иммобиле в концовке с ассиста головой Мурики. Тогда арбитру Микаэлю Фаббри показалось, что Чиро фолил на Нкулу. Крайне сомнительно. ВАР не вмешался.

Второй тайм был более быстрым и агрессивным. Уже будто реально важен для обеих. С жёлтыми карточками и опасными моментами. Сиригу вытащил удар Луиса Альберто, Мурики и Акпу-Акпро блокировали у ворот. Ведат даже требовал пенальти за толчок. Не больший, и не меньший, чем тот, за который отменили гол Иммобиле. До этого как раз прорвался туринец Санабрия. Стракоша отбил его удар. После этого удар Лулича с острого угла Сиригу отбил ногой. На 71-ой минуте Белотти сбросил головой Санабрии, а тот в падении попал в стойку. На 73-ей Лаццари замкнул прострел чуть неточно.

Гол казался близким. Но он не состоялся. Несмотря и на финальный штурм "Лацио". Сиригу вытащил удар Эскаланте с 13-ти метров на 82-ой минуте. Иммобиле с "точки" на 84-ой (Нкулу задержал его рукой) попал в стойку. Туда же попал Лаццари ударом головой в падении на шестой добавленной минуте.

"Торино" официально остаётся в Серии А. А "Беневенто" Пиппо Индзаги официально вылетает. Матч между ними в последнем туре уже не важен. И обвинять Индзаги-старший может лишь самого себя. Если бы его команда не пропустила от вылетевшего "Кротоне" на 93-ей минуте в воскресенье - она всё ещё была бы в игре и после этого 0:0. Симоне же сделал всё, что мог. Его команда играла серьёзно и, в принципе, наиграла на победу. От эмоций даже устроила стычку на последних секундах. Реализация и судейство помешали продлить уже рекордную в истории клуба серию побед дома до 13-ти.