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Аталанта – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Италии

Италия
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Аталанта – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок Кубка Италии между "Аталантой" из Бергамо и туринским "Ювентусом".

Читайте такжеМалиновский - в составе. Гасперини и Пирло объявили заявку на финал кубка Италии

Руслан Малиновский может взять свой первый трофей на Апеннинах. Украинец демонстрирует потрясающую результативность, хавбек уже забивал "Ювентусу" в текущем сезоне. Почему бы не сделать это еще раз? Сконцентрируется ли команда Пирло? Как парирует Гасперини? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 19 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Георгий Грошев

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Кубок Италии Трансляция Аудио онлайн стрим
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