Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Италии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок Кубка Италии между "Аталантой" из Бергамо и туринским "Ювентусом".
Руслан Малиновский может взять свой первый трофей на Апеннинах. Украинец демонстрирует потрясающую результативность, хавбек уже забивал "Ювентусу" в текущем сезоне. Почему бы не сделать это еще раз? Сконцентрируется ли команда Пирло? Как парирует Гасперини? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 19 мая – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Егор Старков и Георгий Грошев
Популярное сейчас
- "17 команд уже квалифицировались в ЛЧ". Капитан Динамо – среди звезд футбола на коллаже B/R
- Голкипер Миная покинул клуб
- Уход Милевского, новый тренер Александрии, возвращение Бензема. Главные новости от 18 мая
- ВИДЕО, как Малиновский вновь забил за Аталанту, в этот раз Дженоа
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО