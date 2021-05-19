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Аталанта - Ювентус: смотреть онлайн, видеотрансляция финала кубка Италии
Малиновский может взять первый трофей в Бергамо
Фото: ФК Аталанта
Сегодня состоится финал кубка Италии, в котором сойдутся "Аталанта" и "Ювентус". Первые уже гарантировали себе место в ЛЧ на следующий сезон, что позволит им сконцентрироваться на решающей игре за трофей. У туринцев дела хуже - впервые за девять лет они не станут чемпионами, а за тур до конца Серии А идут лишь на пятом месте. Сможет ли кубок скрасить провальную кампанию?
Кубок Италии, финал
"Аталанта" 22:00 "Ювентус"
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