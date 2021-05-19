Аталанта - Ювентус: смотреть онлайн, видеотрансляция финала кубка Италии

Сегодня состоится финал кубка Италии, в котором сойдутся "Аталанта" и "Ювентус". Первые уже гарантировали себе место в ЛЧ на следующий сезон, что позволит им сконцентрироваться на решающей игре за трофей. У туринцев дела хуже - впервые за девять лет они не станут чемпионами, а за тур до конца Серии А идут лишь на пятом месте. Сможет ли кубок скрасить провальную кампанию?

Кубок Италии, финал

"Аталанта" 22:00 "Ювентус"