Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ультрас Аталанты эффектно поддержали команду перед финалом кубка Италии
Матч - сегодня
Фото: Calciomercato
Ультрас "Аталанты" (Бергамо) собрались у отеля, где поселилась команда, чтобы подбодрить своих игроков накануне финала Кубка Италии с "Ювентусом".
Матч начнется в 22.00 на стадионе "Мапей" в Реджо-Эмилии.
Сегодняшний поединок будет первым в Италии в 2021 году в присутствии болельщиков.
Чтобы подбодрить свою команду ультрас собрались у гостиницы с файерами, флагами и пели. А игроки выходили на улицу аплодировали и благодарили их, отмечает Calciomercato.
После перед болельщиками выступил тренер Гасперини.
Tifosi dell'#Atalanta scatenati davanti all'hotel che ospita #Gasperini e i suoi alla vigilia della finale di #CoppaItalia #AtalantaJuve [@Maridea91] pic.twitter.com/rsAXhpIfSI— calciomercato.com (@cmdotcom) May 18, 2021
#Gasperini ringrazia i tifosi dell'#Atalanta accorsi all'esterno dell'albergo che ospita la squadra #AtalantaJuve #CoppaItalia [@Maridea91] pic.twitter.com/uxeUkuqGkT— calciomercato.com (@cmdotcom) May 18, 2021
Популярное сейчас
- "Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины
- Динамо не продолжит аренду хавбека
- Луческу объяснил, почему Кадири не заиграл в Динамо
- Защитник Вулверхэмптона Килмен получил украинский паспорт
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно