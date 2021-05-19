Ультрас Аталанты эффектно поддержали команду перед финалом кубка Италии

Ультрас "Аталанты" (Бергамо) собрались у отеля, где поселилась команда, чтобы подбодрить своих игроков накануне финала Кубка Италии с "Ювентусом".

Матч начнется в 22.00 на стадионе "Мапей" в Реджо-Эмилии.

Сегодняшний поединок будет первым в Италии в 2021 году в присутствии болельщиков.

Чтобы подбодрить свою команду ультрас собрались у гостиницы с файерами, флагами и пели. А игроки выходили на улицу аплодировали и благодарили их, отмечает Calciomercato.

После перед болельщиками выступил тренер Гасперини.