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Хакан Чалханоглу размышляет над переходом в Катар
Из Милана. И на Лигу чемпионов - все равно, здесь главное - деньги
twitter.com/WeAreMilanAC
Один из лидеров "Милана" турок Хакан Чалханоглу рассматривает возможность переезда в Катар - клуб "Аль-Дюхайль" ("Лехвия") предложил ему контракт на 8 млн евро в год.
Соглашение игрока сборной Турции с "Миланом" заканчивается в конце сезона. А это значит, что он может подписать контракт с любым клубом и оставить "красных" свободным агентом.
Sky Sport Italia сообщает, что 27-летний полузащитник получил предложение от клуба, который ранее уже подписал Мехди Бенатиа из "Ювентуса" в январе 2019 года.
К предложению входит и дополнительный бонус в размере еще 8 млн евро.
Это самое большое предложение, которое получил Чалханоглу, а потому игрок рассматривает возможность перехода именно в Катар.
"Ювентус" накануне предложил Хакану сумму в 5 млн евро в год, родной "Милан" - около 4 млн евро (хотя сумма может быть выше, если "россонери" попадут в топ-4).
Агент игрока Гордон Стипич встретится с представителем "Аль-Дюхайля" на следующей неделе.
На прошлой неделе Чалханоглу заявил, что его будущее не зависит от попадания в Лигу чемпионов.
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