  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хакан Чалханоглу размышляет над переходом в Катар
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хакан Чалханоглу размышляет над переходом в Катар

Италия
(1 голосов)

Из Милана. И на Лигу чемпионов - все равно, здесь главное - деньги

Хакан Чалханоглу размышляет над переходом в Катар

twitter.com/WeAreMilanAC

Новина українською

Один из лидеров "Милана" турок Хакан Чалханоглу рассматривает возможность переезда в Катар - клуб "Аль-Дюхайль" ("Лехвия") предложил ему контракт на 8 млн евро в год.

Соглашение игрока сборной Турции с "Миланом" заканчивается в конце сезона. А это значит, что он может подписать контракт с любым клубом и оставить "красных" свободным агентом.

Sky Sport Italia сообщает, что 27-летний полузащитник получил предложение от клуба, который ранее уже подписал Мехди Бенатиа из "Ювентуса" в январе 2019 года.

К предложению входит и дополнительный бонус в размере еще 8 млн евро.

Читайте такжеЮвентус может бесплатно подписать полузащитника Милана

Это самое большое предложение, которое получил Чалханоглу, а потому игрок рассматривает возможность перехода именно в Катар.

"Ювентус" накануне предложил Хакану сумму в 5 млн евро в год, родной "Милан" - около 4 млн евро (хотя сумма может быть выше, если "россонери" попадут в топ-4).

Агент игрока Гордон Стипич встретится с представителем "Аль-Дюхайля" на следующей неделе.

На прошлой неделе Чалханоглу заявил, что его будущее не зависит от попадания в Лигу чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хакан Чалханоглу Мехди Бенатиа Милан Аль-Духайль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
19.05.2021 в 20:35
Шапаренко прийдет на замену)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...