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Андреа Пирло выиграл второй трофей с Ювентусом, клуб идет в отрыв по количеству кубков Италии

Италия
(1 голосов)

У "Ромы" - на 5 меньше

Андреа Пирло выиграл второй трофей с Ювентусом, клуб идет в отрыв по количеству кубков Италии

Фото: Твіттер Ювентуса

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В финале Кубка Италии туринский "Ювентус" обыграл бергамскую "Аталанту" украинца Руслана Малиновского (2:1) на стадионе "Мапей" в Реджо-Эмилии.

Для туринского клуба это 14-й национальный Кубок, это рекорд в Италии. У ближайшего преследователя, "Ромы", 9 трофеев.

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Это также второй трофей в тренерской карьере коуча "Юве" Андреа Пирло, он возглавляет главную команду туринского клуба с августа 2020 года. В январе "бьянконери" под руководством 42-летнего специалиста обыграли "Наполи" в матче за Суперкубок Италии.

Как игрок Пирло дважды выигрывал кубок страны - в составе "Милана" в 2003 году и с "Ювентусом" в 2015-м.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Кубок Италии
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