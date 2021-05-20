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Гасперини - о поражении от Ювентуса: Игра была равная, однако Аталанте не повезло в решающие моменты

Италия
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Специалист отметил, что во втором тайме стало сложнее

Гасперини - о поражении от Ювентуса: Игра была равная, однако Аталанте не повезло в решающие моменты

Фото: twitter.com/atalanta_bc

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от "Ювентуса" (1:2) в финале Кубка Италии.

"Разочарование неизбежно. Это была равная, жесткая игра, обе команды были хороши и действовали в высоком темпе. Нам не повезло в решающие моменты, особенно в случае с первым голом и с пенальти на Пессине, но мы старались изо всех сил.

Во втором тайме стало сложнее, было больше тактической борьбы. У нас было больше проблем. А Кьеза забил отличный гол", – сказал Гасперини в эфире Rai Sport.

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В статье: Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Football Italia

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