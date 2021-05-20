Пирло: Матч против Аталанты был достоин финала. Ювентус заслужил этот трофей

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал победу над "Аталантой" (2:1) в финале Кубка Италии.

"Это была замечательная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Этот матч был достоин финала, мы играли для замечательных болельщиков, поэтому мы счастливы, что смогли устроить им отличный вечер. Мы хотели победить, вернуть себе этот трофей, несмотря на то, что наш сезон не назвать положительным. Мы снова собрались вместе, осознали, что перед нами стоит важная задача. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, так что "Ювентус" заслужил этот трофей".

Пирло ответил на вопрос о работе в "Ювентусе" на следующий сезон

Конечно, я бы продолжил работать в этой должности. Я люблю футбол с детства и буду любить его и дальше. Решать клубу, но мне нравится тренировать, я люблю "Ювентус". Посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить.

Также он ответил, в роли кого сложнее выигрывать Кубок Италии: как игрок или как тренер?

"Тренеру труднее, чем игроку. Иногда вы звоните игрокам, а они вас не слышат, или со стороны вы можете увидеть вещи, которые они не могут увидеть в игре. Мне также все еще хочется бежать и играть! Ребята всегда поддерживали меня на все сто процентов, и это очень приятно для тренера, что бы ни говорили в газетах", - отметил Пирло.