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"Рад взять очередной трофей на службе у великого клуба". Роналду заснул в обнимку с Кубком Италии
Криштиану – универсальный солдат
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новые фотографии в своем Instagram. На первом снимке он сидит с закрытыми глазами в обнимку с Кубком Италии. Вчера, 19 мая, "Юве" обыграл "Аталанту" со счетом (2:1). За команду Гасперини отличился хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.
Второе фото CR7 подписал следующим образом: "Я не мог бы быть счастливее, выиграв очередной трофей на службе у великого клуба. Вперед, "Ювентус", до самого конца".
Роналду взял 5-й трофей с "бьянконери". Кубок Италии – впервые. Интересно, что во вчерашнем поединке Криштиану один раз пробил со штрафного и попал в стенку. Он 71 раз пытался забить со стандарта в составе "Ювентуса"; 48 раз, то есть, в 67,6% случаев, снаряд застревал в стенке.
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