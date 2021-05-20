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"Рад взять очередной трофей на службе у великого клуба". Роналду заснул в обнимку с Кубком Италии

Италия
(1 голосов)

Криштиану – универсальный солдат

"Рад взять очередной трофей на службе у великого клуба". Роналду заснул в обнимку с Кубком Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новые фотографии в своем Instagram. На первом снимке он сидит с закрытыми глазами в обнимку с Кубком Италии. Вчера, 19 мая, "Юве" обыграл "Аталанту" со счетом (2:1). За команду Гасперини отличился хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

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Второе фото CR7 подписал следующим образом: "Я не мог бы быть счастливее, выиграв очередной трофей на службе у великого клуба. Вперед, "Ювентус", до самого конца".

Роналду взял 5-й трофей с "бьянконери". Кубок Италии – впервые. Интересно, что во вчерашнем поединке Криштиану один раз пробил со штрафного и попал в стенку. Он 71 раз пытался забить со стандарта в составе "Ювентуса"; 48 раз, то есть, в 67,6% случаев, снаряд застревал в стенке.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (6)
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Algrab (Костопiль)
20.05.2021 в 12:04
Новина про КР: монреальський олень відразу загидив своїми біологічними виділеннями сторінку ...
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2021 в 11:44
Всё, как всегда в последнее время. Партнеры выиграли трофей, он ровным счетом ничего для этого не сделал, но на первых полосах, конечно же, он. Пиар служба португальского пенсионера, конечно же, в такие дни работает на полную катушку - 7/24.
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0
-2
Dr. House (Поділля)
20.05.2021 в 12:03
Алень, в этом сезоне твой ненаглядный Месси и КР как никогда похожи: оба выиграли по Кубку страны, оба провалили чемпионаты,но стали в них лучшими бомбардирами, оба опозорились в ЛЧ, хотя КР в личняке треху Барсе сунул, единственное отличие, что КР ещё СК выиграл, а Месси -нет. Так что "португальский пенсионер" даже лучше в этом сезоне получается, чем бородатый мальчик
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+2
0
Algrab (Костопiль)
20.05.2021 в 12:05
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.05.2021 в 10:38
Месси тоже может спать с кубком...... пивным)
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+4
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2021 в 11:41
Не путай с Левандовски.
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0
-3


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