Ювентус стал самим собой, а затем - Аталантой. Итоги финала Кубка Италии

Кубок Италии-2021 выиграл "Ювентус". Завоевав свой 14-й Коппа и упрочив лидерство в исторической таблице. Джанлуиджи Буффон сравнялся с рекордом Роберто Манчини - шесть. Криштиану Роналду выиграл свой первый, став первым в истории с выигранными чемпионатами и Кубками в Италии, Испании и Англии. Андреа Пирло взял свой второй трофей в тренерской карьере после Суперкубка. Всё это - на фоне слабого сезона, грозящего революцией летом. Настолько, что "Аталанта" считалась фаворитом матча. Попробуем же объяснить причины этой победы.

Последние тенденции

В последних 11-ти матчах лиги "Аталанта" набрала 29 очков, "Ювентус" - 20. "Богиня" уже вышла на 90 забитых мячей, сейчас она вторая и точно будет в Лиге Чемпионов, точно опередит "зебр" в турнирной таблице. Которые пятые и на данный момент не в ЛЧ. Бергамцы были признаны букмекерами и экспертами фаворитом финала. Даже капитан туринцев Джорджо Кьеллини признал это: "Перед матчем мы беседовали с Буффоном о том, что впервые за десять лет мы не фавориты в финале Кубка, о том, насколько странное это ощущение".

И всё же кое-какие признаки обратной тенденции в последние недели присутствовали. Андреа Пирло наконец-то признал, что пытался привить команде футбол, в который она не способна играть. После влёта "Милану" дома она вернулась к своему старому футболу. Без авантюрного высокого прессинга, без гибридной тактики, а с чёткой 4-4-2, без упорного короткого паса в обороне, с длинными мячами и контратаками. Без владения мячом. Вот и вчера всё ещё вторая команда Серии А по владению мячом проиграла его со счётом 43:57.

Результаты - две победы в лиге над сильными "Сассуоло" и "Интером" и победа в Кубке. Заиграли Федерико Кьеза и Деян Кулушевски - замечательные игроки для контратак, посредственные для позиционных.

"Аталанта" же в последнее время начала жутко уставать во втором тайме. Она мало реализовала и затем упустила выигрышный матч против "Ромы", упустила такой же против "Сассуоло". Она чуть не упустила матчи против "Фиорентины" и "Дженоа", пропуская по два мяча подряд. В своих последних десяти матчах лиги пропустила десять мячей во вторых таймах. Против более слабых команд помогли 2-3 гола, забитые в первом тайме. Против более сильных, в том числе и вчера, она забила лишь один до перерыва, потому провал после него был яснее заметен.

Джан Пьеро Гасперини, в отличие от Пирло, работу над ошибками не проделал. Он и вовсе не заметил этих ошибок.

Тренеры

В продолжение темы тренеров. У Пирло сейчас два трофея за девять месяцев работы на взрослом уровне, у Гасперини - ноль за 18 лет. Конечно, можно сказать, что Андреа повезло, ведь в "Ювентусе" трофеи сами плывут в руки. Но он ведь был чемпионом и как игрок, а это немало значит в финалах. Гасперини не был. Как и в 2019-ом году против "Лацио", он захлебнулся тактически, был задушен. Кстати, и тогда незадолго до финала Кубка команды встречались в лиге. Оба раза "Аталанта" выиграла. И самоуспокоилась. А соперники сделали выводы.

Даже в первом тайме, когда команда Гасперини бешено давила, команда Пирло стоически оборонялась. Даже тогда Буффону пришлось совершать лишь два сложных сейва. Даже тогда контратака с номинальным правым вингером МакКенни в центре и номинальным центрфорвардом Кулушевски правее принесла гол, а Федерико Кьеза появлялся везде. Такой мобильности в атаке "Аталанте" не хватало. А в перерыве, как рассказал Пирло, он попросил правого защитника Куадрадо выдвинуться вперёд, МакКенни - прессинговать центрального защитника соперника.

В целом после перерыва "Юве" начал применять оружие соперника - индивидуальный прессинг "один в один". Особенно - против латералей, что признал и Гасперини. И Джан Пьеро не нашел ответа, его команда развалилась, провалила тайм, нанеся лишь три удара по воротам, из них один в створ (против пяти и десяти соответственно). А Кулушевски и Кьеза вновь были везде, кружили карусель и организовали победный гол. "Обычно это то, что "Аталанта" делает - переключает передачу", - заявил Федерико. "Но на этот раз это сделали мы".

"После "Милана" мы полностью изменили мышление", - заявил Кьеллини. "Сегодня мы были командой от начала и до конца. "Аталанта" начала с такой агрессией, что бегала в два раза быстрее нас. Мы ожидали сильного их начала, но не такого. Но мы знали, что этот выброс энергии приведёт к их усталости во втором тайме, и мы сможем создать им проблемы с высоким прессингом. Мы подняли центр тяжести во втором тайме". Tuttosport также говорил об интенсивности туринцев как о главном факторе победы.

Характер

К последним тенденциям, разнице в физической форме во втором тайме и тактике, разумеется, нужно добавить и характер. В чём было ясно, что "Ювентус" - фаворит. Он подходил к матчу с 13-ю Кубками против одного у соперника, в 1963-ем году, с 18-ю трофеями за 11 лет эры Андреа Аньелли, которая началась как раз 19-го мая. Экс-игрок обеих команд Симоне Падоин очень точно назвал "бьянконери" "каннибалами трофеев". Буффон до этого финала говорил: " Я выиграл с ним пять Кубков, и каждый раз это было как в первый". В этом голоде секрет клуба.

Не то что у него не отбирали Коппа. За девять лет Скудетто у него лишь четыре Золотых дубля. "Наполи" дважды переигрывал его в финалах. В том числе и в 2020-ом году. Но тем "Наполи" руководил чемпион по трофеям как игрок и по духу не хуже Пирло - Дженнаро Гаттузо. У "Аталанты", половина игроков которой никогда не выигрывали никакого трофея, а самый титулованный её игрок - совсем не играющий Виктор Коваленко, такого чемпиона не нашлось. Да и два года подряд "Юве" не проигрывал финал Кубка никогда в своей истории.

Робин Гозенс был уверен, что после поражения от "Лацио" его команда прошла большой путь, отыграла много решающих матчей и готова к победе. Действительно, её решающие победы в группах Лиги Чемпионов над "Шахтёром" и "Аяксом", первый выход в ЛЧ, когда "Интер" и "Милан" дышали в спину - признаки характера. Но и обратных признаков было немало. "Реал", "Пари Сен-Жермен", "Лацио". Сам Гасперини после поражения от "Интера" в марте признавал, что против самых-самых Топов его команде всё ещё чего-то не хватает. Он так и не понял, чего.

Пожалуй, "Аталанта" даже перегорела из-за своего статуса фаворита. Особенно нагнетали в бергамской прессе, требовали привезти Кубок домой, безапеляционно считали, что пять лет великолепной клубной работы, пути от команды-лифта, от "королевы провинции" к королеве зрительских симпатий всей Европы просто обязаны логически увенчаться, быть "освящёнными" трофеем. "Возможно, "Аталанта" слишком чувствовала давление финала. А её соперник вернул дух старого "Ювентуса", - подытожил бывший игрок "Юве" Анджело Ди Ливио.

Презентация футболки "Ювентуса" на следующий сезон получилась символичной. Ранее дизайнеры пытались изобрести велосипед, с формой с лишь двумя полосами или полосами, нарисованными будто мазком кисти. Весь клуб пытался изобрести что-то новое, стать коммерческим брендом, играть ярко. Всё это провалилось. Теперь же он вернулся к классической футболке - просто чёрные-чёрные полосы на белом-белом фоне. И к своей классической игре - обороне, борьбе, умению выстоять, ужалить и затем "засушить" без вопросов. Это и принесло Кубок.

Неправильная ротация

В сущности, уже второй сезон подряд команде Гасперини не хватает воздуха в самых-самых последних турах. Год назад она упустила из-за этого борьбу за Скудетто, а затем и второе место. Сейчас также рискует упустить второе и вот потеряла Кубок. Во многом причина - неправильная ротация Гаспа. Известно, что он не любит ни её, ни замены, был чуть ли не единственным, кто во время коронавируса противостоял внедрению пяти замен. Сейчас он пять замен любит и часто использует. Но как раз их и называет ротацией. Не проводя настоящей.

В матче против "Пармы" команда установила рекорд лиги. Впервые четыре гола забили вышедшие на замену. Тем не менее, состояние дублёров не лучшее. Пашаличу, Иличичу, Меле, Паломино, Ламмерсу, Миранчуку явно не хватает игрового времени. Толой, Ромеро, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Хатебур, Малиновский играют с первых минут постоянно и падают с ног после перерыва. Замена Руслана на 68-ой минуте была оправданной, поскольку во втором тайме он полностью выпадал из игры. Но те, кто вышел вместо него и Пессины, просто сразу же растворились.

Кстати, здесь Гасперини наконец-то и настиг разрыв с Алехандро Гомесом. В провальном втором тайме нужно было отталкивать мяч от своих ворот, уметь выходить из-под прессинга через дриблинг. Для этого нужны были сверхтехничные игроки. Проблема в том, что после ухода Папу в "Аталанте" остался лишь один такой - смертельно уставший Малиновский.

Настиг тренера и возраст его команды. В стартовом составе были лишь два игрока моложе 25-ти лет. И четверо старше 29-ти. На замену вышли 30-летний Муриэль и 33-летний Иличич. А для "Ювентуса" матч выиграли 21-23 летние Кьеза, Кулушевски и МакКенни. В этом же возрастном диапазоне Де Лихт и Бентанкур. И вечно молодой Буффон, заявляющий, что сумасшедший и мотивированный как в молодости. Смена поколений "Юве" была очень болезненной, стоила ему Скудетто, может даже места в Топ-4, а Пирло - своего поста. Но её успехи заметны.

Разумеется, с ротацией ещё должно везти. Пирло признался, что собирался заменить Кьезу, когда он забил победный гол. Паулу Дибала уже стоял на бровке, будучи готовым войти в игру.

Судейство

После финала-2019 Гасперини был возмущён судейством. Считая, что тогда "Лацио" заслуживал удаления, а его гол - отмены. Сейчас он был более умиротворённым, заявляя, что два противоречивых эпизода были вполне игровыми, каких много, на усмотрение арбитров. Действительно, Куадрадо чуть не сломал ногу Гозенсу, но прежде всего несомненно достал мяч. Стык Ромеро с Рабио был на равных, и такие пенальти не хочется видеть. Но поклонникам теорий заговора вроде "что бы свистнули, если бы эпизоды были против "Ювентуса" есть о чём говорить.

Украинский след

Как отыграл Малиновский? СМИ ставили его на первое место среди игроков "Аталанты". Даже с оценкой "7". Уж точно - "6.5". Разумеется, гол, 16-ое результативное ТТД в последних 11-ти матчах, да ещё и таким классным хлёстким ударом, добавил очков. Отсутствие на скамье запасных игрока его типа - не его вина. Но всё же и он сделал недостаточно. Его замену на 68-ой минуте можно принять. "Богиня" чудом не пропустила дважды до неё и пропустила гол в атаке точно такого же типа после. Даже его фирменный штрафной удар в первом тайме получился корявым.

Руслан не был достаточно агрессивен в первые полчаса игры (именно его не хватало в замечательные минуты "Аталанты" для решающего удара) и во втором тайме. Часто ошибался. По потерям мяча второй в команде (18), по процентам точных передач худший - всего 60. Выиграл лишь две дуэли из восьми, коснулся мяча 44 раза за 68 минут (второй с конца), отдал лишь 25 передач (25 пасов на 44 касания означает передерживание мяча). И это при том, что мяч большей частью был у его команды. Лишь одна из трёх попыток прорыва на дриблинге удалась.

Можно заявить, что украинец был лучшим или одним из двоих лучших в команде. В команде, которая проиграла, завалив второй тайм.

Гасперини говорил о трофее как о "вишенке на торте", добавляя, что сам торт пятилетней титанической работы и роста клуба никуда не денется. И заявляя, что против "Ювентуса" никто не фаворит. Впрочем, конечно, удар серьёзный. А вот серьёзен ли прорыв победителя? "Такого характера нам часто не хватало в этом сезоне", - считает Бентанкур. Удастся ли сохранить его? Прав ли заголовок Tuttosport о матче "Ювентус" возвращается"? Или же этот Кубок даже резче очертит окончание эры, как победы "Интера"-2011, "Фиорентины"-2001?

P. S. Впервые с начала года футбольный матч в Италии посетили зрители. Впервые за последние 14 месяцев их было более 1500. А именно 4300. Билеты достались прежде всего ультрас команд. И эти ультрас создали атмосферу настоящего кубкового финала. Которую командам оставалось лишь поддержать борьбой и красивой игрой. Что они и сделали.