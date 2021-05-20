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Эдин Джеко отправится за океан

Италия
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Уже подыскал школу для падчерицы

Эдин Джеко отправится за океан

Новина українською

Нападающий итальянской "Ромы" Эдин Джеко близок к подписанию соглашения с "Лос-Анджерес Гэлакси". Падчерица жены Амры (дочь от предыдущего брака) уже выбрала новую школу в США.

Девушка живет с отчимом и мамой в Риме, и, по данным Reprezentacija.ba, уже выбрала колледж в Лос-Анджелесе на следующий год.

Жена Джеко играет ключевую роль в решении о будущем Эдина. Она уже жила в Лос-Анджелесе, там и познакомилась с Джеко, когда он играл в "Манчестер Сити".

Контракт нападающего "Ромы" истекает в июне 2022 года, и его будущее в столице Италии висит на волоске. Хотя новый коуч "Ромы" Жозе Моуринью может убедить Джеко остаться на "Стадио Олимпико" еще на один сезон.

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Боснийский агент Адмир Гусарич, который не является представителем Джеко, подтвердил, что бывший игрок "Манчестер Сити" может отправиться в Лос-Анджелес.

"Я слышал, что он присоединится к "Лос-Анджелес Гэлакси", но я не могу раскрыть подробности, поскольку соглашение еще не заключено", - сказал он Sport.ba.

Друг Джеко, которого цитирует Reprezentacija.ba, рассказал, что нападающий был настолько близок к переходу в "Ювентус" прошлым летом, что заплатил за частный чартер, чтобы лететь в Турин, и купил новый костюм. Однако "Ювентус" в конце решил подписать Мората в аренду с возможностью приобретения.

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В статье: Эдин Джеко MLS Рома (Рим) Лос-Анджелес Гэлакси
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