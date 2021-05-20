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Эдин Джеко отправится за океан
Уже подыскал школу для падчерицы
Нападающий итальянской "Ромы" Эдин Джеко близок к подписанию соглашения с "Лос-Анджерес Гэлакси". Падчерица жены Амры (дочь от предыдущего брака) уже выбрала новую школу в США.
Девушка живет с отчимом и мамой в Риме, и, по данным Reprezentacija.ba, уже выбрала колледж в Лос-Анджелесе на следующий год.
Жена Джеко играет ключевую роль в решении о будущем Эдина. Она уже жила в Лос-Анджелесе, там и познакомилась с Джеко, когда он играл в "Манчестер Сити".
Контракт нападающего "Ромы" истекает в июне 2022 года, и его будущее в столице Италии висит на волоске. Хотя новый коуч "Ромы" Жозе Моуринью может убедить Джеко остаться на "Стадио Олимпико" еще на один сезон.
Боснийский агент Адмир Гусарич, который не является представителем Джеко, подтвердил, что бывший игрок "Манчестер Сити" может отправиться в Лос-Анджелес.
"Я слышал, что он присоединится к "Лос-Анджелес Гэлакси", но я не могу раскрыть подробности, поскольку соглашение еще не заключено", - сказал он Sport.ba.
Друг Джеко, которого цитирует Reprezentacija.ba, рассказал, что нападающий был настолько близок к переходу в "Ювентус" прошлым летом, что заплатил за частный чартер, чтобы лететь в Турин, и купил новый костюм. Однако "Ювентус" в конце решил подписать Мората в аренду с возможностью приобретения.
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