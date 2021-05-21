За вылет из Серии А президент клуба отказался оплачивать команде билеты на самолет

Президент "Беневенто" Оресто Вигорито наказал команду за вылет в Серию В.

Команда тренера Филиппо Индзаги досрочно, за тур до завершения Серии А, вылетела из высшего дивизиона.

В последнем 38-м туре "Беневенто" сыграет с "Торино". Этот матч мог стать решающим в борьбе за выживание.

Произошло иначе. Поэтому Вигорито решил не оплачивать команде билеты на самолет в Турин. Вместо этого он заставит игроков ехать на матч автобусом, сообщает Calciomercato.

Поездка продлится примерно 12 часов, ведь Беневенто и Турин расположены в разных концах Италии (900 км).