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За вылет из Серии А президент клуба отказался оплачивать команде билеты на самолет

Италия
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Автобусом - через всю Италию

За вылет из Серии А президент клуба отказался оплачивать команде билеты на самолет

Новина українською

Президент "Беневенто" Оресто Вигорито наказал команду за вылет в Серию В.

Команда тренера Филиппо Индзаги досрочно, за тур до завершения Серии А, вылетела из высшего дивизиона.

В последнем 38-м туре "Беневенто" сыграет с "Торино". Этот матч мог стать решающим в борьбе за выживание.

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Произошло иначе. Поэтому Вигорито решил не оплачивать команде билеты на самолет в Турин. Вместо этого он заставит игроков ехать на матч автобусом, сообщает Calciomercato.

Поездка продлится примерно 12 часов, ведь Беневенто и Турин расположены в разных концах Италии (900 км).

За вылет из Серии А президент клуба отказался оплачивать команде билеты на самолет - изображение 1
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В статье: Филиппо Индзаги Серия А Беневенто
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