Циклы богини, молодость синьоры и тонкие тренерские ходы: Тактика в матче Аталанта - Ювентус

Футбольная общественность с особым интересом ждала финал Кубка Италии. Джан Пьеро Гасперини уже на протяжении пяти лет возводит в клубе из Бергамо восхитительные тактические сооружения, задавая тренды по всей Европе. "Аталанта", объективно, заслужила на материальное вознаграждения в виде трофея или титула. Но, и катастрофически проваливающая сезон "старая синьора", разумеется, не могла себе позволить остаться без ложки с медом. Затянувшаяся эпоха матриархата в итальянском футболе прервана, но риск финиша за пределами четверки еще больше мотивировал "Юве" на победу в Кубке.

Обе команды были вправе рассчитывать на успех, доминировав на определенных отрезках матча. "Аталанта" гораздо лучше начала противостояние, да и в целом, смотрелась предпочтительней в первом тайме. После перерыва "Ювентус" нашел в себе ресурсы прибавить в интенсивности и сначала выровнял игру, а потом и вовсе переломил ход матча в свою пользу. Последнее слово в этом споре было за "синьорой" и оно было достаточно убедительным.

В сравнении с апрельским очным противостоянием в рамках Серии А в стартовых составах обеих команд было произведено ряд замен. В частности у "Аталанты" с первых минут вышло три новых футболиста. Вместо Джимсити с первых минут сыграл Ромеро, а Меле и Муриэля по позициям заменили Фройлер и Малиновский соответственно.

В команде Андреа Пирло и вовсе состоялось четыре кадровых перестановки. Предсказуемо в кубковом матче вместо Щесны в воротах сыграл Буффон, вместо Алекса Сандро слева вышел Данилу, а Мората и Дибала уступили место в линии атаке Роналду и Кулушевски.

"Аталанта" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Малиновский 41 - Кулушевски 31, Кьеза 73

"Аталанта": Голлини, Толой (Джимсити 76), Ромеро, Паломино, Хатебур (Иличич 76), Де Роон, Фройлер, Гозенс (Миранчук 83), Пессина (Пашалич 68), Малиновский (Муриэль 68), Д. Сапата

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Данило, Бентанкур, Рабио, МакКенни, Кьеза (Дибала 74), Кулушевски (Бонуччи 83), Криштиану Роналду

Предупреждения: Малиновский 35, Ромеро 78, Фройлер 85, Де Роон 88, Иличич 89 - Кьеллини 27, Де Лихт 41

Удаление: Толои 88

Удары (в створ) – 10(6):14(8)

– 10(6):14(8) Владение – 59%:41%

– 59%:41% Фолы – 15:16

"Аталанта" действовала по структуре 3-4-1-2 с Пессиной под Сапатой и Малиновским впереди. "Ювентус" начал матч по своей базовой гибридной и ассиметричной схеме 4-4-2/3-4-3 (3-4-2-1). Перестроение, традиционно происходило за счет разных функциональных обязанностей фланговых защитников. В фазе игры с мячом правый фулбек Куадрадо поднимался вверх, а Данило оставался в линии обороны и составлял тройку с Кьеллини и Де Лигтом.

Штаб Андреа Пирло тщательно подготовился к очередной встрече с "Аталантой". В разных фазах игры в структуре "Юве" наблюдались не стандартные для команды маневры и перемещения. Вероятно – это попытка осложнить выполнение соперником его фирменных проактивных методов обороны, которые основываются на персональных ориентировках. В частности, во время короткого розыгрыша мяча от своих ворот на линию фулбеков опускался один хавбек – в основном это был Бентанкур. При этом, Куадрадо не спешил подниматься вверх. При билд-апе образовывалась структура 2-3 с Буффоном между центрбеками.

Для Аталанты не составило особой трудности быстро адаптировать свою структуру под розыгрыш оппонента. До перерыва персональный прессинг Гасперини работал достаточно качественно.

Сапата и Малиновский контролировали центрбеков, а Пессина отвечал за опорника (Бентанкура).

Игроки "Ювентуса" часто менялись позициями. Роналду опускался на левый фланг/полуфланг, Кулушевски также открывался между линиями, уходил в полупространство. На позиции нападающих поднимались Кьеза и МакКенни. После перерыва, когда интенсивность "Аталанты" начала снижаться, взаимозаменяемость позициями игроков "Юве" начала приносить им плоды. Персональный прессинг Гасперини стал давать сбои.

У "Аталанты" также были интересные нестандартные ходы. В частности, центрфорвард Сапата в конструктивной фазе смещался к левой бровке, а его зону атаковал из глубины левый латераль Гозенс.

Также, Малиновский, регулярно опускался в правое полупространство для подач в штрафную, которую наполняли Сапата, Пессина, Гозенс и внимание – Паломино. Левый центральный защитник регулярно подключался по своему вертикальному коридору и неожиданно для обороны соперника атаковал свободные зоны.

После матча обладатель уже второй серебряной медали Кубка Италии Джан Пьеро Гасперини не скрывал своего разочарования от результата и некоторых судейских решений:

"Разочарование неизбежно. Это была равная, жесткая игра, обе команды были хороши и действовали в высоком темпе. Судьбу финала решили отдельные эпизоды. Нам не повезло в решающие моменты, особенно в случае с первым голом и с пенальти на Пессине, но мы старались изо всех сил. На мой взгляд, в первом тайме на Пессине был пенальти. В эпизоде с первым голом арбитр также мог зафиксировать нарушение правил. Во втором тайме стало сложнее, было больше тактической борьбы. Соперник создал нам трудности и сумел закрыть фланговых защитников. У нас было больше проблем, а Кьеза забил отличный гол".

Андреа Пирло отдал должное сопернику и выразил надежду на то, что останется главным тренером "Ювентуса" и в следующем сезоне:

"Это была замечательная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Этот матч был достоин финала, мы играли для замечательных болельщиков, поэтому мы счастливы, что смогли устроить им отличный вечер. Конечно, я бы продолжил работать в этой должности. Я люблю футбол с детства и буду любить его и дальше. Решать клубу, но мне нравится тренировать, я люблю "Ювентус". Посмотрим, какое решение будет принято".

В принципе, обе команды показали неплохой уровень футбола и имели основания рассчитывать на победу. Как отметил Гасперини, судьбу противостояния в финале решили детали. На мой взгляд, главными в определении победителя были три фактора.

Первый – более высокое индивидуальное мастерство отдельных игроков. В ключевых моментах матча Кьеза, Кулушевски и МакКенни были более свежими, техничными и удачливыми, нежели их оппоненты из "Аталанты", которые в первом тайме имели несколько не менее выгодных моментов.

Второй – неоднозначные судейские решения в пользу "Ювентуса". Не могу не согласиться с Гасперини, фол в штрафной на Пессине был, а в моменте с голом предшествовала опасная игра Куадрадо. Подобные действия караются желтой карточкой. По совокупности нарушений колумбиец должен был преждевременно покидать поле.

Третий – объективный спад функциональной подготовки игроков "Аталанты". Бергамаски исповедуют весьма энергозатратный футбол. Система игры Гасперини держится на высокоинтенсивном персонально ориентированном прессинге, который требует высочайшего уровня функциональной подготовки. Разумеется, на протяжении всего сезона невозможно поддерживать интенсивность действий и взаимодействий на максимуме.

В соревновательный период степень физических возможностей, как игроков, так и команды в целом непостоянна. Эти возможности имеют свойства цикличности. Когда "Аталанта" находится в состоянии приближенном, к своей лучшей форме, она способна переиграть любую команду в Европе, но когда ее функциональное состояние идет на спад, "неро-дзурри" становятся уязвимыми. В последние полчаса игрового времени "Ювентус" превзошел "Аталанту" в движении. По сути, команда Пирло побила оппонента его же оружием. Если бы бергамаски были в состоянии, приближенном к оптимальному, сделать это было бы практически невозможно. Так, что при всех комплиментах "Ювентусу" – победа над "Аталантой" за счет интенсивности – это не в последнюю очередь своевременная с ней встреча.

Радостно за Буффона, который провел великолепный матч и покинет "Ювентус" на мажорной ноте, с завоеванным трофеем. Кстати, Криштиану Роналду стал первым футболистом, которому покорились золотые медали и национальные кубки в Англии, Испании и Италии. Но игра показала, за кем ближайшее будущее "Ювентуса".

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