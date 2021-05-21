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Раньери покинет Сампдорию по окончании сезона
Специалист принял решение уйти из клуба
Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери покинет свой пост, пишет Football Italia.
По информации источника, 69-летний итальянский специалист принял решение уйти из клуба по окончании сезона-2020/21.
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Раньери возглавил "Сампдорию" в октябре 2019 года. По итогам сезона-2020/21 команда гарантировала себе 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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