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Раньери покинет Сампдорию по окончании сезона

Италия
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Специалист принял решение уйти из клуба

Раньери покинет Сампдорию по окончании сезона

Новина українською

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери покинет свой пост, пишет Football Italia.

По информации источника, 69-летний итальянский специалист принял решение уйти из клуба по окончании сезона-2020/21.

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Раньери возглавил "Сампдорию" в октябре 2019 года. По итогам сезона-2020/21 команда гарантировала себе 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Клаудио Раньери Сампдория
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