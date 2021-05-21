Антонио Конте получил наказание за средний палец

Миланский "Интер" и его коуч Антонио Конте были оштрафованы на 2000 евро за то, что тренер показал средний палец директорам "Ювентуса" во время очной встречи в феврале.

Инцидент произошел тогда, когда Конте повернулся к трибуне стадиона "Альянц Ювентус" в Турине.

Это был матч Кубка Италии 9 февраля. Конте обратился к директорам "Юве", которые находились на трибунах. При этом Антонио попал в объектив камеры, когда показывал им средний палец.

Приговор ассоциации футбола Италии предусматривает штраф в размере 2000 евро для Конте и идентичный штраф для "Интера", сообщает Football Italia.

Конте извинился за свою реакцию, но также настаивал, что его "спровоцировали".