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Антонио Конте получил наказание за средний палец

Италия
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Его увидели перед собой боссы "Ювентуса" и ...телезрители

Антонио Конте получил наказание за средний палец

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Миланский "Интер" и его коуч Антонио Конте были оштрафованы на 2000 евро за то, что тренер показал средний палец директорам "Ювентуса" во время очной встречи в феврале.

Инцидент произошел тогда, когда Конте повернулся к трибуне стадиона "Альянц Ювентус" в Турине.

Это был матч Кубка Италии 9 февраля. Конте обратился к директорам "Юве", которые находились на трибунах. При этом Антонио попал в объектив камеры, когда показывал им средний палец.

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Приговор ассоциации футбола Италии предусматривает штраф в размере 2000 евро для Конте и идентичный штраф для "Интера", сообщает Football Italia.

Конте извинился за свою реакцию, но также настаивал, что его "спровоцировали".

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В статье: Ювентус (Турин) Антонио Конте Интер (Милан) Кубок Италии
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