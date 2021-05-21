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Антонио Конте получил наказание за средний палец
Его увидели перед собой боссы "Ювентуса" и ...телезрители
Faisal HQ / Автор неизвестен
Миланский "Интер" и его коуч Антонио Конте были оштрафованы на 2000 евро за то, что тренер показал средний палец директорам "Ювентуса" во время очной встречи в феврале.
Инцидент произошел тогда, когда Конте повернулся к трибуне стадиона "Альянц Ювентус" в Турине.
Это был матч Кубка Италии 9 февраля. Конте обратился к директорам "Юве", которые находились на трибунах. При этом Антонио попал в объектив камеры, когда показывал им средний палец.
Приговор ассоциации футбола Италии предусматривает штраф в размере 2000 евро для Конте и идентичный штраф для "Интера", сообщает Football Italia.
Конте извинился за свою реакцию, но также настаивал, что его "спровоцировали".
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