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Буффон: Два года в Ювентусе были испытанием для меня
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что последние 2 года в "бьянконери" были для него испытанием.
Вратарь-ветеран помог "Ювентусу" взять кубок Италии и сейчас готовится к последней игре с командой. 43-летний кипер объявил, что покидает "старую синьору" после завершения сезона.
Я уверен, что отдал "Ювентусу" максимум профессионализма и надежности, - сказал Буффон Sky Sport Italia. - Я думаю, что в целом я был серьезным профессионалом, на которого всегда можно было рассчитывать.
Буффон провел один сезон в "Пари Сен-Жермен" в 2018-19-19 годах, но вернулся в "Ювентус" и признался, что к новым здешним требованиям "не так просто адаптироваться".
Эти 2 года я не был основным голкипером. К такой ситуации было непросто адаптироваться. Но я работал с большим энтузиазмом. Прежде всего, с уважением к себе. В 43 года я чувствую, что взрослый мужчина и должен вести себя соответственно, а не как мальчишка.
Сложно, когда приходится понять, что пришло время отступить и идти за кулисы, а «огни сцены» надо оставить для других. Для меня этот момент был испытанием - я должен был найти свою ценность как человека. И я счастлив, потому что думаю, блестяще с этим справился.
Основным голкипером Ювентуса является поляк Войцех Щенсны. Он провел за команду 40 матчей в сезоне, Буффон - 14.
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