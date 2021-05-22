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Райола хочет 20 млн за новый контракт Доннаруммы
Агент просит огромную сумму
"Милан" до сих пор не может договориться о новом контракте вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
"Россонери" предлагают 22-летнему игроку 8 млн евро в год, но агент хочет не меньше 10 млн.
К тому же, по-прежнему не получается достичь согласия по вопросу срока договора: "Милан" хочет подписать контракт на 5 лет, а агент голкипера Мино Райола настаивает на двух годах.
Еще одним препятствием в переговорах являются запросы Райолы: представитель Доннаруммы хочет получить до 20 млн евро комиссионных. Сумма будет зависеть от условий контракта футболиста. Клуб Пиоли не хочет платить такие деньги.
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