Райола хочет 20 млн за новый контракт Доннаруммы

"Милан" до сих пор не может договориться о новом контракте вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

"Россонери" предлагают 22-летнему игроку 8 млн евро в год, но агент хочет не меньше 10 млн.

К тому же, по-прежнему не получается достичь согласия по вопросу срока договора: "Милан" хочет подписать контракт на 5 лет, а агент голкипера Мино Райола настаивает на двух годах.

Еще одним препятствием в переговорах являются запросы Райолы: представитель Доннаруммы хочет получить до 20 млн евро комиссионных. Сумма будет зависеть от условий контракта футболиста. Клуб Пиоли не хочет платить такие деньги.