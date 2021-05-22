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Матч-центр последнего тура Серии А. Стрим матчей Аталанта - Милан, Болонья - Юве, Наполи - Верона
"Зебры" на грани краха. Спасут ли сезон?
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединки последнего тура чемпионата Италии.
"Милан", "Наполи" и "Ювентус" ведут отчаянную борьбу за два места в Лиге чемпионов. "Старая синьора" впервые за долгое время может пролететь мимо ЛЧ. Чтобы этого не произошло, им нужно побеждать самим, а также надеяться на осечки команд из Милана и Неаполя. Реально ли это?
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 23 мая – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Александр Рыженко и Георгий Грошев
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