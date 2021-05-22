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Сассуоло поставил высокий ценник на Бога

Италия
(2 голосов)

Клуб не собирается отпускать ведущего игрока без надлежащей компенсации

Сассуоло поставил высокий ценник на Бога

Новина українською

Гендиректор "Сассуоло" Джованни Карневали дал комментарий после слов Жереми Бога о том, что тот собирается покинуть клуб:

"Сассуоло" не продаст Бога меньше, чем за 40 миллионов евро. Поскольку мы пока не получали таких предложений – он не уйдет", – сказал Карневали.

В нынешнем сезоне Жереми Бога провел 26 поединков в Серии А, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его стоимость составляет 22 млн евро.

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В статье: Сассуоло Жереми Бога
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Источник:
Sassuolonews

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Комментарии (4)
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alex 66 (Кременчуг)
22.05.2021 в 18:41
Читать Суркису И .М. и Вите Цыганкову ,и сравнить кто же из них стоит таких денег)))
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аалекс ( Крым)
22.05.2021 в 18:35
Без де Дзерби ценник скорее всего опустится.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.05.2021 в 18:29
40 млн. грн. и делов-то!
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
22.05.2021 в 18:04
Да ну, побойтесь Бога. Какие 40 млн?
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