Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сассуоло поставил высокий ценник на Бога
Клуб не собирается отпускать ведущего игрока без надлежащей компенсации
Гендиректор "Сассуоло" Джованни Карневали дал комментарий после слов Жереми Бога о том, что тот собирается покинуть клуб:
"Сассуоло" не продаст Бога меньше, чем за 40 миллионов евро. Поскольку мы пока не получали таких предложений – он не уйдет", – сказал Карневали.
В нынешнем сезоне Жереми Бога провел 26 поединков в Серии А, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его стоимость составляет 22 млн евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sassuolonews
Популярное сейчас
- СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб
- Бывший тренер Львова Меликян в аэропорту избил российского игрока
- Фабрицио Романо: Агуэро стал игроком Барселоны
- Кубок Италии. Финал. Аталанта - Ювентус 1:2. Новое поколение побило новую силу
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
22.05.2021 в 18:41
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
22.05.2021 в 18:35
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.05.2021 в 18:29
Ответить
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
22.05.2021 в 18:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...