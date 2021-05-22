Сассуоло поставил высокий ценник на Бога

Гендиректор "Сассуоло" Джованни Карневали дал комментарий после слов Жереми Бога о том, что тот собирается покинуть клуб:

"Сассуоло" не продаст Бога меньше, чем за 40 миллионов евро. Поскольку мы пока не получали таких предложений – он не уйдет", – сказал Карневали.

В нынешнем сезоне Жереми Бога провел 26 поединков в Серии А, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его стоимость составляет 22 млн евро.