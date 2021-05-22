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Балотелли снова станет свободным агентом

Италия
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Известный игрок опять сменит клуб

Балотелли снова станет свободным агентом

Getty Images

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Итальянский форвард Марио Балотелли летом покинет "Монцу".

Клуб не будет продлевать контракт с нападающим после того, как команда не смогла одержать победу в плей-офф за выход в Серию А.

В соглашении Балотелли была предусмотрена опция пролонгации контракта, если "Монца" повысится в классе. Поэтому в ближайшее время 30-летний футболист станет свободным агентом.

В текущем сезоне игрок принял участие в 12 матчах Серии В, забил 5 голов и отдал один ассист. Его цена составляет 1,5 млн евро.

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В статье: Марио Балотелли Монца (Италия)
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Источник:
Николо Скира

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