Балотелли снова станет свободным агентом

Итальянский форвард Марио Балотелли летом покинет "Монцу".

Клуб не будет продлевать контракт с нападающим после того, как команда не смогла одержать победу в плей-офф за выход в Серию А.

В соглашении Балотелли была предусмотрена опция пролонгации контракта, если "Монца" повысится в классе. Поэтому в ближайшее время 30-летний футболист станет свободным агентом.

В текущем сезоне игрок принял участие в 12 матчах Серии В, забил 5 голов и отдал один ассист. Его цена составляет 1,5 млн евро.