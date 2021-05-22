Италия
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Серия А. 38-й тур. Сампдория красиво проводила Раньери, Дженоа поборолась за Баллардини
"Парма" остаётся последней
Кальяри. "Сарденья Арена" "Кальяри" - "Дженоа" 0:1 Гол: Шомуродов 15 =========== Генуя. "Луиджи Феррарис" "Сампдория" - "Парма" 3:0 Голы: Квальярелла 20, О. Колли 44, Габбьядини 64 =========== Кротоне. "Эцио Шида" "Кротоне" - "Фиорентина" 0:0 В отличие от Испании и Германии, в Италии судьба сезона решится завтра. Судьба Топ-4, седьмого места. Сегодня же свои матчи доигрывали команды, оставшиеся без турнирных задач. Задачей "Сампдории" было достойно проводить уходящего главного тренера Клаудио Раньери. "Парма" и "Кротоне" пытались избежать последнего места. "Дженоа" пыталась убедить своего президента Энрико Прециози оставить спасшего её от вылета Давиде Баллардини на посту. Против "Кальяри", рейдом из семи матчей без поражений подряд обеспечившего себе место в Серии А. Вот и все задачи. "Парма", развалившаяся в концовке сезона, не очень и пыталась сбежать с 20-го места. Уже на 20-ой минуте Кандрева вывел Квальяреллу, и тот спокойно положил мяч в нижний угол с 14-ти метров. Так, 177-ым голом, Фабио отметил свой 500-ый матч в Серии А. В концовке тайма также скорее всего уходящий Колли в неразберихе при штрафном точно пробил. А во втором тайме Габбьядини исполнил блестящий удар в своём стиле в "девятку". Сепе не то что не прыгал, а даже пригнулся. В Кальяри матч был гораздо более интересным и равным. Причём сарды даже скорее заслужили выиграть. Жоао Педро попадал в стойку, Черри в упор в Палеари, удар Дзаппы вынесли с линии ворот, от того же Педро спас вратарь. А забил Шомуродов. Узбек убежал в контратаку, получил пас от Ровеллы и подсёк над вратарём. В Кротоне также доминировали хозяева. Мессиас попадал в каркас ворот, проигрывал дуэль вратарю. Гости не сумели проводить тренера Джузеппе Якини и, скорее всего, Франка Рибери, победой. Француз хотя бы получил капитанскую повязку. "Сампдория" закончила сезон девятой, "Парма" - 20-ой, "Кротоне" - 19-ым. Места других участников сегодняшних матчей ещё могут измениться, но это уже не существенно.
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