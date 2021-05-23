Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Милан - мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно
Тянет к итальянскому дому
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность возглавить итальянский "Милан":
"Милан - мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно. Если будет такая возможность, я ею воспользуюсь. Но мы говорим о будущем. Сейчас у меня есть сборная Украины. А у "Милана" есть Стефано Пиоли, он должен вывести команду в Лигу чемпионов.
Я болею за "Милан", хотел бы, чтобы клуб вышел в Лигу чемпионов, он этого заслуживает. Но на "Милан" ждет очень тяжелый матч в Бергамо против "Аталанты", - сказал Шевченко.
Напомним, что в 1999-2006 гг. и в сезоне 2008/2009 нападающий выступал в составе "Милана". За проведенный период в Италии Шевченко завоевал пять командных трофеев и Золотой Мяч.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Холанд обменялся футболками с арбитром после матча
- Полузащитник Динамо получил карточку Man of the Match в FIFA 21
- Чемпионство Атлетико, рекорд Левандовского, феерия Безуса. Главные новости за 22 мая
- Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии - ВИДЕО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО