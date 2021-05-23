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Шевченко: Милан - мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно

Италия
(1 голосов)

Тянет к итальянскому дому

Шевченко: Милан - мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность возглавить итальянский "Милан":

"Милан - мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно. Если будет такая возможность, я ею воспользуюсь. Но мы говорим о будущем. Сейчас у меня есть сборная Украины. А у "Милана" есть Стефано Пиоли, он должен вывести команду в Лигу чемпионов.

Я болею за "Милан", хотел бы, чтобы клуб вышел в Лигу чемпионов, он этого заслуживает. Но на "Милан" ждет очень тяжелый матч в Бергамо против "Аталанты", - сказал Шевченко.

Напомним, что в 1999-2006 гг. и в сезоне 2008/2009 нападающий выступал в составе "Милана". За проведенный период в Италии Шевченко завоевал пять командных трофеев и Золотой Мяч.

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В статье: Андрей Шевченко Милан
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (13)
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Я так думаю... (КиЇв)
23.05.2021 в 12:18
"Малыш а как же я я же лучше собаки" ("Малыш и Карлсон").Андрюша, а как же Лондон? )С Андрюшей всё понятно! “Отрезанный ломоть назад не прилепишь”.Не дождусь когда закончится его " приключение с Украиной". Может Лондон или Милан перевесят соблазнения Павелко и он оставит и сборную и Украину в покое.
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0
-1
Limpus (Александрия)
23.05.2021 в 12:02
Не патриот)) главное быть патриотом))
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0
-3
Limpus (Александрия)
23.05.2021 в 12:02
он не патриот - на вила его быстро! эге гей)))
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0
-3
Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 11:55
Сейчас Милан и серия А уже не те. Но в целом идея нормальная.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.05.2021 в 11:50
Походу родители этого ребёнка вообще не воспитывали.
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+2
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
23.05.2021 в 11:45
Он как был дурачком, таким и остался.
Ответить
+2
-2
ukatan (Харьковская обл.)
23.05.2021 в 12:08
Человек имеющий десятки (если не сотни) миллионов долларов дурачком быть не может по определению. Дурачки те, кто днями за клавиатурой сидит.
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+2
0
Maksrovnii (Днепр)
23.05.2021 в 13:27
Поддерживаю
+1
0
Hanter44 (Baburka)
23.05.2021 в 11:31
До чего же патриотическое заявление!!!
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+2
-3
ukatan (Харьковская обл.)
23.05.2021 в 12:10
Ну если у нашего Гаранта имеется вилла в Италии, куда он оправится после непосильных трудов на благо Украины, то чем Шевченко хуже?
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+3
0
krakow (Херсон)
23.05.2021 в 12:59
А,что,гарант заявил,что итальянская вилла,его дом?
0
0
vgolovan (полтава)
23.05.2021 в 11:09
а за своего лутшего игрока малиновского ты не переживаеш
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0
-2
vgolovan (полтава)
23.05.2021 в 11:08
а все думают что твой дом киев
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+3
-1


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