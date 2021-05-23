Шевченко: Милан - мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно

Главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность возглавить итальянский "Милан":

"Милан - мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно. Если будет такая возможность, я ею воспользуюсь. Но мы говорим о будущем. Сейчас у меня есть сборная Украины. А у "Милана" есть Стефано Пиоли, он должен вывести команду в Лигу чемпионов.

Я болею за "Милан", хотел бы, чтобы клуб вышел в Лигу чемпионов, он этого заслуживает. Но на "Милан" ждет очень тяжелый матч в Бергамо против "Аталанты", - сказал Шевченко.