Гасперини - кандидат на замену Пирло в Ювентусе

Главный наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вскоре может заменить Андреа Пирло в "Ювентусе". Об этом сообщает Calciomercato.

Судьба молодого тренера в Турине зависит от результатов. Он уже завоевал Кубок Италии, а сегодня команда может квалифицироваться в Лигу Чемпионов, что улучшит его шансы на продолжение сотрудничества со "старой сеньорой".

Если руководство решит расстаться с Пирло, то кандидатом на его замену является как раз Гасперини.

Напомним, что он как раз наставником украинском Руслана Малиновского, который во времена выступлений в Италии трижды забивал в ворота "Ювентуса".

Отметим, что Гасперини уже работал в "Ювентусе" в 1994-2003 гг., правда, с молодежными командами.

Сейчас "бьянконери" занимают пятое место в Серии А, уступая третьему "Милану" и четвертому "Наполи" одно очко. Подопечных Пирло ждет игра с "Болоньей", в то время как "росонери" будут бороться за путевку в Лигу Чемпионов как раз в выездном поединке против "Аталанты" Гасперини.