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Гасперини - кандидат на замену Пирло в Ювентусе

Италия
(2 голосов)

Все зависит от результатов

Гасперини - кандидат на замену Пирло в Ювентусе

Фото: ФК Аталанта

Новина українською

Главный наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вскоре может заменить Андреа Пирло в "Ювентусе". Об этом сообщает Calciomercato.

Судьба молодого тренера в Турине зависит от результатов. Он уже завоевал Кубок Италии, а сегодня команда может квалифицироваться в Лигу Чемпионов, что улучшит его шансы на продолжение сотрудничества со "старой сеньорой".

Если руководство решит расстаться с Пирло, то кандидатом на его замену является как раз Гасперини.

Напомним, что он как раз наставником украинском Руслана Малиновского, который во времена выступлений в Италии трижды забивал в ворота "Ювентуса".

Отметим, что Гасперини уже работал в "Ювентусе" в 1994-2003 гг., правда, с молодежными командами.

Сейчас "бьянконери" занимают пятое место в Серии А, уступая третьему "Милану" и четвертому "Наполи" одно очко. Подопечных Пирло ждет игра с "Болоньей", в то время как "росонери" будут бороться за путевку в Лигу Чемпионов как раз в выездном поединке против "Аталанты" Гасперини.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини
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(2 голосов)
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
23.05.2021 в 14:16
Если он уйдет - Аталанту ждет крах.
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FC Energy (Новая Каховка)
23.05.2021 в 13:28
Не думаю, что получится. Звёзды не станут терпеть деда.
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Dimka26 (Чернигов)
23.05.2021 в 14:17
да не такие уж там и звезды. Один Роналду. Все остальные либо перпективный молодняк либо просто хорошие игроки. Нет там всяких раздутых Неймаров, Мбаппе, Холландов и т.д.
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ФутбольнийГеній (Рівне)
23.05.2021 в 12:27
За Гаспом мабуть і всі лідери підтянуться...
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+1
0
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Musso2021 (Kyiv)
23.05.2021 в 11:58
И Малиновского пусть с собой заберет
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0
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