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Гасперини - кандидат на замену Пирло в Ювентусе
Все зависит от результатов
Фото: ФК Аталанта
Главный наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вскоре может заменить Андреа Пирло в "Ювентусе". Об этом сообщает Calciomercato.
Судьба молодого тренера в Турине зависит от результатов. Он уже завоевал Кубок Италии, а сегодня команда может квалифицироваться в Лигу Чемпионов, что улучшит его шансы на продолжение сотрудничества со "старой сеньорой".
Если руководство решит расстаться с Пирло, то кандидатом на его замену является как раз Гасперини.
Напомним, что он как раз наставником украинском Руслана Малиновского, который во времена выступлений в Италии трижды забивал в ворота "Ювентуса".
Отметим, что Гасперини уже работал в "Ювентусе" в 1994-2003 гг., правда, с молодежными командами.
Сейчас "бьянконери" занимают пятое место в Серии А, уступая третьему "Милану" и четвертому "Наполи" одно очко. Подопечных Пирло ждет игра с "Болоньей", в то время как "росонери" будут бороться за путевку в Лигу Чемпионов как раз в выездном поединке против "Аталанты" Гасперини.
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