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Конте не уйдет из Интера летом

Италия
(1 голосов)

Коуч доволен положением дел в команде

Конте не уйдет из Интера летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте не намерен покидать свой пост летом. Скоро Антонио встретится с владельцем "нерадзурри" Чжаном для обсуждения дальнейших планов.

Коуч уверен, что сможет выиграть чемпионат Италии и в следующем сезоне, если клуб сохранит ключевых игроков.

"Интер" под руководством Конте стал чемпионом Италии впервые с 2010-го года. Экс-тренер "Ювентуса" и "Челси" возглавил клуб в 2019-м году.

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В статье: Антонио Конте Интер
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Источник:
Николо Скира

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.05.2021 в 14:39
Я думаю, после этой новости, трёхклубный майами прекратит биться об бетонный пол своей головой, оплакивая без трофейный сезон позорного Реала.
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