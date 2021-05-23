Конте не уйдет из Интера летом

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте не намерен покидать свой пост летом. Скоро Антонио встретится с владельцем "нерадзурри" Чжаном для обсуждения дальнейших планов.

Коуч уверен, что сможет выиграть чемпионат Италии и в следующем сезоне, если клуб сохранит ключевых игроков.

"Интер" под руководством Конте стал чемпионом Италии впервые с 2010-го года. Экс-тренер "Ювентуса" и "Челси" возглавил клуб в 2019-м году.