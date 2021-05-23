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Конфликт Мхитаряна и Моуриньо исчерпан
Футболист и тренер дальше будут сотрудничать в римском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок "Ромы" Генрих Мхитарян обсудил с Жозе Моуринью все прежние разногласия и уладил конфликт. Армянин провел встречу со своим новым тренером, на которой обсуждалось его будущее в клубе.
Конфликт между Моуринью и Мхитаряном возник в сезоне-2017/18 в "Манчестер Юнайтед". Из-за разногласий футболист покинул команду и перешел в "Арсенал".
Контракт Мхитаряна рассчитан до лета 2021 года, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении соглашения после проведения 20 матчей в сезоне.
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