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Конфликт Мхитаряна и Моуриньо исчерпан

Италия
(1 голосов)

Футболист и тренер дальше будут сотрудничать в римском клубе

Конфликт Мхитаряна и Моуриньо исчерпан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Ромы" Генрих Мхитарян обсудил с Жозе Моуринью все прежние разногласия и уладил конфликт. Армянин провел встречу со своим новым тренером, на которой обсуждалось его будущее в клубе.

Конфликт между Моуринью и Мхитаряном возник в сезоне-2017/18 в "Манчестер Юнайтед". Из-за разногласий футболист покинул команду и перешел в "Арсенал".

Контракт Мхитаряна рассчитан до лета 2021 года, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении соглашения после проведения 20 матчей в сезоне.

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В статье: Генрих Мхитарян Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Tuttomercato

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
23.05.2021 в 17:22
Я рад за Мхитаряна .
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