Кассано: Очередной скандал в Италии. Один из лучших тренеров страны переходит в Шахтер

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался насчет потенциального назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера донецкого "Шахтера".

При всем уважении к украинскому клубу, в Италии есть по крайней мере 4-5 больших команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби. Будь это "Реал" или "Барселона", я бы сам отвел его туда, но в "Шахтер"..." – рассказал итальянец.