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Кассано: Очередной скандал в Италии. Один из лучших тренеров страны переходит в Шахтер
Антонио скептически относится к выбору соотечественника
Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался насчет потенциального назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера донецкого "Шахтера".
"Очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в "Шахтер".
При всем уважении к украинскому клубу, в Италии есть по крайней мере 4-5 больших команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби. Будь это "Реал" или "Барселона", я бы сам отвел его туда, но в "Шахтер"..." – рассказал итальянец.
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Источник:Bobo TV
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