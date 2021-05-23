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Кассано: Очередной скандал в Италии. Один из лучших тренеров страны переходит в Шахтер

Италия
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Антонио скептически относится к выбору соотечественника

Кассано: Очередной скандал в Италии. Один из лучших тренеров страны переходит в Шахтер

Новина українською

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался насчет потенциального назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера донецкого "Шахтера".

"Очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в "Шахтер".

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При всем уважении к украинскому клубу, в Италии есть по крайней мере 4-5 больших команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби. Будь это "Реал" или "Барселона", я бы сам отвел его туда, но в "Шахтер"..." – рассказал итальянец.

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В статье: Антонио Кассано Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Bobo TV

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