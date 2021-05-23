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Сразу три известных клуба хотят пригласить Раньери

Италия
(1 голосов)

Коуч имеет несколько вариантов продления карьеры

Сразу три известных клуба хотят пригласить Раньери

Новина українською

Сразу три клуба из Италии и Франции хотят пригласить на пост главного тренера Клаудио Раньери.

К итальянскому специалисту проявляют интерес "Кальяри", "Парма" и "Лион". Для Раньери приоритетный вариант с одним из отечественных клубов, так как он не планирует покидать свою страну.

Сейчас специалист возглавляет "Сампдорию", с которой уйдет после окончания сезона. Команда в 38 матчах Серии А набрала 52 очка и расположилась на 9-м месте турнирной таблицы.

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В статье: Клаудио Раньери Сампдория (Генуя)
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Источник:
Football-italia

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Комментарии (1)
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Tenma7 (Чернигов)
23.05.2021 в 17:17
Кальяри и Парма топ клубы Италии? Что вы там курите?
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