Сразу три известных клуба хотят пригласить Раньери

Сразу три клуба из Италии и Франции хотят пригласить на пост главного тренера Клаудио Раньери.

К итальянскому специалисту проявляют интерес "Кальяри", "Парма" и "Лион". Для Раньери приоритетный вариант с одним из отечественных клубов, так как он не планирует покидать свою страну.

Сейчас специалист возглавляет "Сампдорию", с которой уйдет после окончания сезона. Команда в 38 матчах Серии А набрала 52 очка и расположилась на 9-м месте турнирной таблицы.