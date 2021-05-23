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Серия А. Интер завершил победный сезон как чемпион

Италия
(1 голосов)

Победа над "Удинезе"

Серия А. Интер завершил победный сезон как чемпион

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Удинезе" 5:1

Голы: Янг 8, Эриксен 44, Лаутаро Мартинес 55 (пен.), Перишич 64, Лукаку 72 - Р. Перейра 79 (пен.)

Из семи матчей последнего дня сезона 2020/21 в Серии А один игрался отдельно. "Интер" праздновал завоевание Скудетто. С вручением трофея после матча на глазах у тысячи болельщиков на стадионе и рядом с 4500 вне его. Были и локальные цели. 3000-й матч команды в Серии А - рекорд лиги. 329 матчей Самира Хандановича - рекорд клуба. Также хотелось добыть 16-ую победу дома в лиге подряд. Соперник был неудобным, в двух из последних четырёх очных матчей вытащил 0:0, в трёх на "Меацца" дважды уступил со счётом 0:1 и победил. Впрочем, у середняка не было заданий вообще...

Игра была ожидаемой для последнего тура и для матча без интриги. Прежде всего медленной. Ранняя "стенка" Янга и Лаутаро Мартинеса с красивым разворотом последнего и подсечкой первого позволила фавориту играть по результату. Прежде всего обезопасить оборону. Креатив остался на втором, точнее, на последнем месте. Да и без него хватило, когда после мини-давления аутсайдера в концовке тайма Эриксен реализовал штрафной у его ворот. Датчанин нашёл брешь в "стенке". А пенальти Лаутаро в начале второго тайма уже снял все вопросы. Далее хозяева лишь развлекались.

Настоящая чемпионская победа.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Удинезе (Удине)
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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
23.05.2021 в 19:04
Хто знає: Лукаку в цьому матчі робив гольові асисти? Він же ж конкурент Малиновського.
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