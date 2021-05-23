Лукаку: Я не хотел плакать сегодня, но эмоции слишком сильны

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку дал комментарий после крупной победой над "Удинезе" (5:1) в последнем туре Серии А:

"Это был прекрасный сезон, мы усердно работали ради завоевания скудетто. В прошлом сезоне мы близко подобрались к титулу, а в этом сделали большой шаг вперед.

Я по-настоящему горжусь тем, что играю за эту команду. Я не хотел плакать сегодня, но эмоции слишком сильны. Я думал о своих дедушке и бабушке, у меня их фотография. Когда мой дедушка умер в 2005 году, я пообещал ему, что хоть что-то выиграю в своей карьере. Я добился этого сегодня и я по-настоящему счастлив. Надеюсь, для "Интера" это старт нового цикла. Я поеду на Евро, и когда мы все вернемся из сборных, мы должны быть сильнее, чем когда-либо", – сказал Лукаку.