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Лукаку: Я не хотел плакать сегодня, но эмоции слишком сильны

Италия
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Нападающий очень рад достижению своего клуба

Лукаку: Я не хотел плакать сегодня, но эмоции слишком сильны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку дал комментарий после крупной победой над "Удинезе" (5:1) в последнем туре Серии А:

"Это был прекрасный сезон, мы усердно работали ради завоевания скудетто. В прошлом сезоне мы близко подобрались к титулу, а в этом сделали большой шаг вперед.

Я по-настоящему горжусь тем, что играю за эту команду. Я не хотел плакать сегодня, но эмоции слишком сильны. Я думал о своих дедушке и бабушке, у меня их фотография. Когда мой дедушка умер в 2005 году, я пообещал ему, что хоть что-то выиграю в своей карьере. Я добился этого сегодня и я по-настоящему счастлив. Надеюсь, для "Интера" это старт нового цикла. Я поеду на Евро, и когда мы все вернемся из сборных, мы должны быть сильнее, чем когда-либо", – сказал Лукаку.

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В статье: Ромелу Лукаку Удинезе (Удине) Интер Скудетто
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Источник:
Football-italiа

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