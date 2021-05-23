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Пирло не поставил Роналду на решающий матч из-за "технических причин"

Италия
(1 голосов)

Криштиану остался в запасе на игру против "Болоньи"

Пирло не поставил Роналду на решающий матч из-за "технических причин"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В заключительном туре итальянской Серии А туринский "Ювентус" на выезде сыграет против "Болоньи". "Зебры" ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Примечательно, что в стартовом составе на этот поединок нет форварда Криштиану Роналду.

"Ювентус": Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Деян Кулусевски, Федерико Кьеза, Альваро Мората, Пауло Дибала.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, у португальца нет травмы, а в стартовый ростер Андреа Пирло не поставил Криштиану "по техническим причинам".

Начало встречи - 21:45.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Болонья
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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
23.05.2021 в 22:14
Та там скорее всего тёрки пошли
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Red_Cat (Салоники)
23.05.2021 в 22:39
португальский лакированный дельфин УЖЕ вывез из турина свой автопарк. это однозначно говорит о том, что Кристинка в Ювентусе больше не задержится. Играть в Лиге Европы для него это позор.
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Не РЕАЛист (повезло)
23.05.2021 в 21:50
Игра решающая, на поле нужны толковые игроки, а не замыкальдо .)
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ascent (Луксор)
23.05.2021 в 21:46
У Роналду "критические дни"?
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