Пирло не поставил Роналду на решающий матч из-за "технических причин"

В заключительном туре итальянской Серии А туринский "Ювентус" на выезде сыграет против "Болоньи". "Зебры" ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Примечательно, что в стартовом составе на этот поединок нет форварда Криштиану Роналду.

"Ювентус": Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Деян Кулусевски, Федерико Кьеза, Альваро Мората, Пауло Дибала.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, у португальца нет травмы, а в стартовый ростер Андреа Пирло не поставил Криштиану "по техническим причинам".

Начало встречи - 21:45.