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Пирло не поставил Роналду на решающий матч из-за "технических причин"
Криштиану остался в запасе на игру против "Болоньи"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном туре итальянской Серии А туринский "Ювентус" на выезде сыграет против "Болоньи". "Зебры" ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Примечательно, что в стартовом составе на этот поединок нет форварда Криштиану Роналду.
"Ювентус": Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Деян Кулусевски, Федерико Кьеза, Альваро Мората, Пауло Дибала.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, у португальца нет травмы, а в стартовый ростер Андреа Пирло не поставил Криштиану "по техническим причинам".
Начало встречи - 21:45.
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