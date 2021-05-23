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Малиновскому перед матчем с Миланом вручили награду игроку месяца в Серии А
2 гола и 3 ассиста в мае
Фото: legaseriea.it
В заключительном туре чемпионата Италии "Аталанта" играет против "Милана".
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на этот поединок в стартовом составе команды Гасперини. Перед игрой полузащитнику вручили приз за лучшего игрока Серии А в мае.
Напомним, за 5 майских поединков 28-летний украинец записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевых передачи.
????????????! ????????????! ????????????! ????????????#Malinovskyi #SerieATIM #AtalantaMilan #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/bCG6Tl1CUO— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 23, 2021
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