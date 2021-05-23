Малиновскому перед матчем с Миланом вручили награду игроку месяца в Серии А

В заключительном туре чемпионата Италии "Аталанта" играет против "Милана".

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на этот поединок в стартовом составе команды Гасперини. Перед игрой полузащитнику вручили приз за лучшего игрока Серии А в мае.

Напомним, за 5 майских поединков 28-летний украинец записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевых передачи.