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Малиновскому перед матчем с Миланом вручили награду игроку месяца в Серии А

Италия
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2 гола и 3 ассиста в мае

Малиновскому перед матчем с Миланом вручили награду игроку месяца в Серии А

Фото: legaseriea.it

Новина українською

В заключительном туре чемпионата Италии "Аталанта" играет против "Милана".

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на этот поединок в стартовом составе команды Гасперини. Перед игрой полузащитнику вручили приз за лучшего игрока Серии А в мае.

Напомним, за 5 майских поединков 28-летний украинец записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевых передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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tartar (Львів)
23.05.2021 в 23:57
Вітання!
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