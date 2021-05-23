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Мимо Евро? Де Лигт получил травму в игре с Болоньей
Лидер сборной Нидерландов получил повреждение
В заключительном поединке итальянской Серии А "Ювентус" на выезде громит "Болонью".
В начале второго тайма наставник туринцев Андреа Пирло был вынужден снять с игры молодого центбэка Матейса де Лигта - голландец получил травму. 21-летнего защитника заменил Леонардо Бонуччи.
Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.
Де Лигт рискует пропустить предстоящий Евро, который стартует 11-го июня. Напомним, сборная Нидерландов, за которую выступает Матейс, будет выступать в одной группе с Украиной.
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