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Мимо Евро? Де Лигт получил травму в игре с Болоньей

Италия
(1 голосов)

Лидер сборной Нидерландов получил повреждение

Мимо Евро? Де Лигт получил травму в игре с Болоньей

Новина українською

В заключительном поединке итальянской Серии А "Ювентус" на выезде громит "Болонью".

В начале второго тайма наставник туринцев Андреа Пирло был вынужден снять с игры молодого центбэка Матейса де Лигта - голландец получил травму. 21-летнего защитника заменил Леонардо Бонуччи.

Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

Де Лигт рискует пропустить предстоящий Евро, который стартует 11-го июня. Напомним, сборная Нидерландов, за которую выступает Матейс, будет выступать в одной группе с Украиной.

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В статье: Ювентус (Турин) Болонья Матейс де Лигт
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:09
Це наш шанс...
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