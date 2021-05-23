Мимо Евро? Де Лигт получил травму в игре с Болоньей

В заключительном поединке итальянской Серии А "Ювентус" на выезде громит "Болонью".

В начале второго тайма наставник туринцев Андреа Пирло был вынужден снять с игры молодого центбэка Матейса де Лигта - голландец получил травму. 21-летнего защитника заменил Леонардо Бонуччи.

Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

Де Лигт рискует пропустить предстоящий Евро, который стартует 11-го июня. Напомним, сборная Нидерландов, за которую выступает Матейс, будет выступать в одной группе с Украиной.