Гаттузо покидает Наполи

“Наполи” не будет продлевать контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Об этом сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис. “Дорогой Рино, я рад, что провел с тобой два сезона. Благодарю тебя за проделанную работу, и желаю тебе успеха. Передаю объятия твоей жене и детям”, – написал Де Лаурентис в твиттере.

“Наполи” не смог пробиться в Лигу чемпионов, сыграв вничью в последнем туре с “Вероной” (1:1). Неаполитанцы заняли пятое место.

Однако, как утверждают итальянские инсайдеры, Гатуззо покинул бы клуб даже в случае попадания в ЛЧ. Его контракт с “Наполи” действовал до конца сезона. Переговоры о его продлении были приостановлены из-за разногласий Гаттузо с Де Лаурентисом.

Гаттузо возглавил “Наполи” в декабре 2019 года, заменив Карло Анчелотти.