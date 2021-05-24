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Гаттузо покидает Наполи
В следующем сезоне у неаполитанского клуба будет новый тренер
Фото: Italy24News/Автор - невідомий
“Наполи” не будет продлевать контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо.
Об этом сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис. “Дорогой Рино, я рад, что провел с тобой два сезона. Благодарю тебя за проделанную работу, и желаю тебе успеха. Передаю объятия твоей жене и детям”, – написал Де Лаурентис в твиттере.
“Наполи” не смог пробиться в Лигу чемпионов, сыграв вничью в последнем туре с “Вероной” (1:1). Неаполитанцы заняли пятое место.
Однако, как утверждают итальянские инсайдеры, Гатуззо покинул бы клуб даже в случае попадания в ЛЧ. Его контракт с “Наполи” действовал до конца сезона. Переговоры о его продлении были приостановлены из-за разногласий Гаттузо с Де Лаурентисом.
Гаттузо возглавил “Наполи” в декабре 2019 года, заменив Карло Анчелотти.
Grazie Mister! pic.twitter.com/pt5BhpMm6a— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2021
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