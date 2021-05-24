Серебро было так близко. Аталанта - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Милан, которые встречались в последнем туре итальянской Серии А. Наградой за победу в этом матче было серебро чемпионата Италии. Бергамцам, как оказалось, могло хватить и ничьей, но на этот раз удача отвернулась от команды Гасперини. Милан выиграл благодаря двум реализованным пенальти и завершил чемпионат вторым. Аталанта финишировала третьей. У Руслана Малиновского прервалась невероятная серия результативных матчей.

Серия А. 38-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан" 0:2

Голы: Кесси 43 (пен.), 90+3 (пен.)