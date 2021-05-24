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Серебро было так близко. Аталанта - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Аталанта - Милан, чемпионат Италии, 23 мая 2021

Серебро было так близко. Аталанта - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Милан, которые встречались в последнем туре итальянской Серии А. Наградой за победу в этом матче было серебро чемпионата Италии. Бергамцам, как оказалось, могло хватить и ничьей, но на этот раз удача отвернулась от команды Гасперини. Милан выиграл благодаря двум реализованным пенальти и завершил чемпионат вторым. Аталанта финишировала третьей. У Руслана Малиновского прервалась невероятная серия результативных матчей.

Серия А. 38-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Милан" 0:2
Голы: Кесси 43 (пен.), 90+3 (пен.)

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан Франк Кесси
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