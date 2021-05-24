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Роналду – первый футболист, который стал лучшим бомбардиром в трех из ТОП-5 чемпионатов
Криштиану on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые стал лучшим голеадором в розыгрыше Серии А. Португальский исполнитель – первый футболист в истории, которому удалось стать лучшим бомбардиром в трех из ТОП-5 лиг.
Криштиану трижды выигрывал Золотую бутсу Ла Лиги в составе "Реала", также он брал аналогичный приз в Английской Премьер-лиге, выступая за "Манчестер Юнайтед".
???? - @Cristiano (Premier League, La Liga, Serie A) is the first player to claim top scorer honours in three of Europe's top five leagues. #CR7— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 23, 2021
В текущем сезоне 36-летний ветеран забил 29 голов (11 с пенальти) в 33 поединках чемпионата Италии. В тройку лучших бомбардиров кампании вошли нападающий "Интера" Ромелу Лукаку (24) и лидер атак "Аталанты" Луис Муриэль (22).
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