Роналду – первый футболист, который стал лучшим бомбардиром в трех из ТОП-5 чемпионатов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые стал лучшим голеадором в розыгрыше Серии А. Португальский исполнитель – первый футболист в истории, которому удалось стать лучшим бомбардиром в трех из ТОП-5 лиг.

Криштиану трижды выигрывал Золотую бутсу Ла Лиги в составе "Реала", также он брал аналогичный приз в Английской Премьер-лиге, выступая за "Манчестер Юнайтед".

???? - @Cristiano (Premier League, La Liga, Serie A) is the first player to claim top scorer honours in three of Europe's top five leagues. #CR7