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Роналду – первый футболист, который стал лучшим бомбардиром в трех из ТОП-5 чемпионатов

Италия
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Криштиану on fire

Роналду – первый футболист, который стал лучшим бомбардиром в трех из ТОП-5 чемпионатов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые стал лучшим голеадором в розыгрыше Серии А. Португальский исполнитель – первый футболист в истории, которому удалось стать лучшим бомбардиром в трех из ТОП-5 лиг.

Криштиану трижды выигрывал Золотую бутсу Ла Лиги в составе "Реала", также он брал аналогичный приз в Английской Премьер-лиге, выступая за "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 36-летний ветеран забил 29 голов (11 с пенальти) в 33 поединках чемпионата Италии. В тройку лучших бомбардиров кампании вошли нападающий "Интера" Ромелу Лукаку (24) и лидер атак "Аталанты" Луис Муриэль (22).

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
ESPN

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