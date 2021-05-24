"Я вижу себя тренером Ювентуса в следующем сезоне". Пирло – о своем будущем в итальянском гранде

Алленаторе "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал итоги сезона для "Старой синьоры" и свои личные. Цитирует наставника итальянские СМИ.

"Мне было важно выполнить свою работу: выиграть Кубок Италии и попасть в Лигу чемпионов. Я всегда выкладывался на все 100%, сейчас мы увидели результат. Мое будущее? Руководство будет принимать решение. Я вижу себя тренером "Ювентуса" в следующем сезоне. Я никогда ничего не боялся. Моему тренерскому штабу удалось организовать рутину в команде, мы донесли игрокам свои идеи и сам я стал лучше, сезон пошел на пользу с точки зрения моего собственного прогресса".