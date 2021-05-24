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"Я вижу себя тренером Ювентуса в следующем сезоне". Пирло – о своем будущем в итальянском гранде

Италия
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А Роналду остается?

"Я вижу себя тренером Ювентуса в следующем сезоне". Пирло – о своем будущем в итальянском гранде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал итоги сезона для "Старой синьоры" и свои личные. Цитирует наставника итальянские СМИ.

"Мне было важно выполнить свою работу: выиграть Кубок Италии и попасть в Лигу чемпионов. Я всегда выкладывался на все 100%, сейчас мы увидели результат. Мое будущее? Руководство будет принимать решение. Я вижу себя тренером "Ювентуса" в следующем сезоне. Я никогда ничего не боялся. Моему тренерскому штабу удалось организовать рутину в команде, мы донесли игрокам свои идеи и сам я стал лучше, сезон пошел на пользу с точки зрения моего собственного прогресса".

"Я вижу команду более сильной в кампании-2021/22. Некоторые наши футболисты даже не представляют, каким огромным потенциалом они обладают".

"Решение оставить Роналду на скамейке? Это наше общее решение, он устал после матча в среду. Криштиану был доступен, но у меня большой состав, я могу выбирать и решил начать с Моратой, другим хорошим футболистом".

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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Источник:
Di Marzio

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