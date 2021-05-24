Наполи - главный лузер, Малиновский - лучший ассистент. Итоги 38-го тура Серии А

В 38-ом туре Серии А турнирный интерес вызывали пять матчей. Причём два из них, в которых "Сассуоло" и "Рома" боролись за место в Лиге Конференций, остались в тени. Мы также сосредоточимся на борьбе за зону Лиги Чемпионов. Тем более, что последние 90 минут сезона изменили состав её участников. "Наполи" вновь не выдержал противостояния с "Ювентусом", "Аталанта" во второй сезон подряд проиграла борьбу за второе место дома в очном матче команде из Милана со счётом 0:2. Хотя бы лидер её полузащиты победил. Руслан Малиновский - лучший ассистент лиги!

"Пан или пропал" - с таким ощущением "Милан" ехал в Бергамо. Причём речь даже не о сезоне 2020/21, а в целом о развитии клуба. 86 лет подряд все зимние чемпионы заканчивали сезон в Топ-4, и прерывание этой серии нанесло бы фатальный психологический удар по самой молодой команде лиги. За осторожными словами Стефано Пиоли "без Топ-4 это лето было бы очень сложным" кроются картины развала, мыслей об окончании истории "Милана" как гранда, о вечном его прозябании в футбольной и финансовой нищете. И после 0:0 дома против "Кальяри" виделась именно такая судьба.

К чести клуба, он сделал всё правильно для ментальной подготовки к решающему туру. Отказался от переговоров по новым контрактам. Устроил барбекю на базе для игроков вместе с директорами. Пиоли постоянно выражал уверенность в команде, что на фоне атак прессы и депрессии своих же болельщиков влияло благотворно. Также в клубе говорили об "Аталанте" не как о монстре, от которого уже получали 0:5 и 0:3 за последние полтора года, а как о символическом завершении цикла. От дна, от позора того 0:5 к возвращению в пантеон грандов через того же соперника, тот же город.

Сделал всё правильно Пиоли и в тактической плане. Он подумал о трёх вещах. Джанлуиджи Доннарумма не пропускал уже в четырёх матчах подряд, значит, он и оборона сильны. Команда уже сравнялась с гостевым рекордом Серии А всех времён - 15 побед, значит, умеет играть на выезде. "Аталанта" сильно устала и разочарована после проигранного финала Кубка в среду, проваливает вторые таймы, значит, не нужно рисковать и спешить. Оттого и тактика на матч - катеначчо, "автобус", бункер, 30 процентов владения мячом с практически запретом ускоряться, даже когда получаешь простор.

Футбола в этом матче не было. "Аталанту" свели к ударам издали, к бесполезным индивидуальным прорывам, сам "Милан" оборонялся, а в атаке поставил на свой главный козырь в этом сезоне - пенальти. Такая его игра по ходу матча казалась дрожью под давлением, трусостью. Но нет, это был план. Сработавший на 100 процентов. Принесший серию из пяти матчей подряд без пропущенных впервые с 2006-го года, 16 побед в гостях за сезон впервые в истории Серии А (также повторение рекорда лиг Топ-5). Принесший второе место впервые с 2012-го года и Лигу Чемпионов впервые с 2013-го.

Какую роль в этом матче играли бергамцы? Несмотря на 70 процентов владения мячом, роль второго плана. В последние недели они говорили о горячем желании занять второе место впервые в истории клуба, но в решающий момент не проявили достаточно злости и качества. Финал Кубка и обеспеченное ещё в 37-ом туре место в Лиге Чемпионов выбили их из колеи. Как и год назад, они проиграли прямую борьбу за второе место в последнем туре дома миланскому гранду со счётом 0:2. И не раз повторенные слова Джан Пьеро Гасперини об уже выполненной работе на сезон лишь усыпляли их.

"Ювентус" также ожидало адски жаркое лето в случае пролёта мимо Лиги Чемпионов, также глобальные и весьма неприятные ощущения. Окончания эры, близости финансового коллапса. Капитан Джорджо Кьеллини даже признался, что после 0:3 от "Милана" не верил в шансы команды попасть в ЛЧ. Но и "Юве" подошёл к решающему туру как следует. Конечно, ему помогли лошадиные дозы успокоительного и положительного адреналина в виде победы в Кубке. Андреа Пирло признал это. Он также говорил о спокойствии команды по, казалось бы, парадоксальной причине - от неё не всё зависело.

Тактически и ментально "бьянконери", как и "россонери", подошли к матчу правильно. После того 0:3 они изменили тактику, отдали мяч соперникам (к 47-ой минуте в Болонье, когда счёт стал 4:0, она владела мячом 55 процентов времени) ставили прежде всего на глубокую оборону и сплочённость. Это не помогло им прервать серию матчей с пропущенными, дошедшую во всех турнирах до 16-ти. Зато помогло разрывать соперников на контратаках, забить им 12 мячей в четырёх матчах лиги и Кубка и чувствовать себя гораздо увереннее. В Болонье также всё было решено очень рано и уверенно.

Быстрая котратака, перехват, наглый прорыв на дриблинге, удар с метра, серия ударов в штрафной, даже ассист вратаря длинным пасом - со всего этого складывались голы туринцев. Что говорило о их уверенности и лёгкости в ногах и головах. Кьеллини заявил: "Сегодня мы играли за два сезона, но не чувствовали давления и правильно отнеслись к делу". Правильно, как гранд.

"Наполи" также играл за два сезона. Также против середняка, которому уже ничего не нужно и который набрал очень мало очков в последнее время. Также против удобного для себя соперника. "Ювентус" выиграл у "Болоньи" десятый матч подряд, "Наполи" имел полное право рассчитывать на восьмую домашнюю победу над "Вероной" подряд. Он также вроде бы подошёл к матчу спокойным, уже более двух месяцев не общаясь с прессой, сплочённым вокруг Дженнаро Гаттузо, читая очень тёплое открытое письмо ультрас в адрес игроков и тренера. В отличной форме, после 11:2 в трёх матчах.

Что не получилось у него? Почему из 16:8 по ударам по воротам не извлёк серьёзной угрозы с игры? При том, что "Верона" даже поменяла вратарей по ходу матча, предоставив место на поле даже третьему в иерархии? Почему команда, у которой уже более сотни голов за сезон во всех турнирах, в том числе и 50 в лиге дома (а это рекорд клуба всех времён), выглядела такой беспомощной в атаке? Почему не переиграла соперника, набравшего лишь шесть очков в предыдущих 12-ти матчах? Почему выглядела такой заторможенной, выключенной, не борющейся? Ответ один - характер.

Некоторые эксперты считают, что команда не выдержала психологического давления. Другие, среди них Алессандро Костакурта на Sky, наоборот, видели самоуверенность. "Иногда ты думаешь, что уже прошёл, что уже выполнил задание. Как "Милан" против "Кальяри". Да, вот только у "Милана" после "Кальяри" оставался матч для реванша. "Наполи" сделал это в самый неподходящий момент. Умберто Кьярелло из неаполитанского Canale 21 согласен с Костакуртой. "Наполи" вышел на игру просто чтобы поставить штамп на карточку". Тогда он заслуживает пролёта. Так последний тур не играют.

А "Верона"? Она подтвердила силу духа и умение играть против грандов. "Болонья" в десяти матчах против команд Топ-5 набрала лишь одно очко. "Эллас" - десять. В том числе и четыре в борьбе с "Наполи". Подопечные Ивана Юрича переиграли этого соперника тактически и ментально в обоих матчах. Хорват даже разозлился в ответ на вопрос о причинах такого настроя на 38-ой тур после такого неудачного периода, потребовал уважать его команду, заявил, что она всегда уважала лигу и боролась против всех до конца, и прервал интервью до его окончания. Он прав. Респект "мастифам".

"Рома" сохранила седьмое место и право на участие в Лиге Конференций. Она сумела отыграться с 0:2 в Специи. Место в Еврокубке принёс гол Генриха Мхитаряна на 85-ой минуте.

"Сассуоло" претендовал на это место, переиграл в последнем туре "Лацио" со счётом 2:0, но в итоге ему не хватило двух пунктов в графе "разница мячей". В последних семи матчах сезона подопечные Роберто Де Дзерби набрали 22 очка. Лучшая серия в его карьере.

"Интер" отпраздновал Скудетто 5:1 над "Удинезе". Эта победа, 16-ая подряд в лиге в домашних матчах, позволила ему выйти на 91 очко. Больше в своей истории "нерадзурри" набирали лишь однажды - в сезоне 2006/07. Также они установили рекорд - 3000 матчей в Серии А. На этот показатель, кроме них, ещё не вышел никто.

Де Дзерби попрощался с "Сассуоло", Гаттузо - с "Наполи", Паулу Фонсека - с "Ромой", Джузеппе Якини - с "Фиорентиной". Также покидает свой пост Клаудио Раньери. На прощание "Сампдория" преподнесла ему уверенную победу над "Пармой", укрепившую её на девятом месте.

Среди игроков, покидающих свою команду, прежде всего следует отметить Джанлуиджи Буффона. Джиджи уходит из "Ювентуса" после 685-ти матчей за клуб во всех турнирах. Также, возможно, матч в Болонье стал последним за клуб для капитана Кьеллини. На счету Джорджо 535 матчей за "бьянконери".

"Парма", "Кротоне" и "Беневенто" отыграли свои последние матчи в Серии А в 2021-ом году. Они продолжат соревнования в Серии Б. Судьба всех троих определилась ещё до последнего тура.

Криштиану Роналду провёл весь матч своей команды на скамье запасных. Тем не менее, он сохранил первое место в рейтинге бомбардиров лиги. На счету португальца 29 мячей, на втором месте Ромелу Лукаку с 24-мя, тройку замкнул Луис Муриэль с 22-мя.

Никто из Топ-5 ассистентов лиги не отличился в этом компоненте в последнем туре. Что позволило Руслану Малиновскому сохранить единоличное лидерство в таблице ассистентов и выиграть это соревнование. У него 12 ассистов, Лукаку второй с 11-ю. Также Малиновский был признан лучшим игроком лиги в мае.

Вышеперечисленные достижения Руслана, разумеется, относятся ко всему сезону. Что же касается непосредственно последнего матча, в нём украинец прервал серию из десяти в лиге с результативными ТТД. Тенденция последних недель сохранилась. Соперники обращают на него повышенное внимание, прикрывают втроём, его партнёры по команде устали, потеряли резкость, явно опаздывают на его умные передачи. Он сам часто ошибается с ними. Он был лучшим на поле по ударам по воротам с четырьмя, но все издали, и неопасные. А его фирменный пас вразрез Сапата не реализовал, пробив неточно.

Оценки СМИ разнились в диапазоне от плохой "пять" до хорошей "6.5". Говорили о защитнике "Милана" Томори, который встал перед ним горой, о серии ошибок. Gazzetta Dello Sport заявил, что он "предал" Гасперини. Не нужно слишком возмущаться, в итальянском футбольном сленге это всего лишь означает "не оправдал ожиданий". Но ведь не оправдал. Ставившие "6.5" отмечали хорошее движение между линиями, но даже они говорили о браке в передачах и дриблинге. Corriere Della Sera ("5.5") также отметил, что Гасперини часто кричал ему "давай, давай", но это не помогало.

Моя оценка? Сомневаюсь между "5.5" и "6", но, учитывая статус лучшего игрока мая и требования от него, остановлюсь на "5.5".