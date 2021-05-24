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Наполи нашел замену Гаттузо в Португалии

Италия
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Сержиу Консейсау возглавит топ-клуб Серии А

Наполи нашел замену Гаттузо в Португалии

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Португальский тренер Сержиу Консейсау станет новым главным тренером итальянского "Наполи", пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

46-летний специалист, который с "Порту" финишировал в чемпионате Португалии на второй строчке, будет представлен в качестве главного тренера "Наполи" в ближайшие дни.

Ранее президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, который возглавлял неаполитанский клуб с декабря 2019 года. "Наполи" в сезоне-2020/21 занял в Серии А пятое место и не попал в Лигу чемпионов.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Сержиу Консейсау Порту (Португалия)
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