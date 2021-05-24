Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли: В 19 матчах из 38 мы играли без Златана и это сильно сказалось на нашем выступлении
Главный тренер доволен выступлениями своей команды
forza
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал попадание команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
"Мы заслужили второе место своей игрой на протяжении всего сезона. Главная сила команды – мы не отступаем в трудные моменты. Я очень горжусь менталитетом ребят, мы прибавляли в этом плане по ходу сезона.
Да, в 19 матчах из 38 мы играли без Златана, поэтому, конечно, это сильно сказалось на нашем выступлении", - приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В заключительном 38-м туре сезона "Милан" обыграл "Аталанту" (2:0) и занял второе место в чемпионате.
Популярное сейчас
- Ни одного футболиста Реала: Луис Энрике объявил заявку сборной Испании на чемпионат Европы
- Довбык на голову сильнее Беседина - эксперт
- Ничья Украины, бронза Малиновского, новый чемпион Франции. Главные новости за 23 мая
- "Готов пойти за Де Дзерби в другой клуб, но не куда угодно". Лидер Сассуоло - о своем будущем
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО