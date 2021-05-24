Пиоли: В 19 матчах из 38 мы играли без Златана и это сильно сказалось на нашем выступлении

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал попадание команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Мы заслужили второе место своей игрой на протяжении всего сезона. Главная сила команды – мы не отступаем в трудные моменты. Я очень горжусь менталитетом ребят, мы прибавляли в этом плане по ходу сезона.

Да, в 19 матчах из 38 мы играли без Златана, поэтому, конечно, это сильно сказалось на нашем выступлении", - приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В заключительном 38-м туре сезона "Милан" обыграл "Аталанту" (2:0) и занял второе место в чемпионате.