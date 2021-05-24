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Симоне Индзаги недоволен ходом переговоров о новом контракте

Италия
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Тренер недоволен действиями президента клуба

Симоне Индзаги недоволен ходом переговоров о новом контракте

twimg.com

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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги склоняется к тому, чтобы покинуть команду. Он недоволен ходом переговоров по новому контракту с клубом, пишет Il Messaggero.

На среду назначена новая встреча между сторонами. Индзаги возмущен тем фактом, что президент клуба Клаудио Лотито уже встречался с Дженнаро Гаттузо и Маурицио Сарри, которые могут возглавить римский клуб.

"Лацио" по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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