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Официально: Болонью покинул экс-форвард сборной Аргентины
Фото: El Intra Sports/автор невідомий
Родриго Паласио официально завершил свое пребывание в итальянской "Болонье".
39-летний игрок провел 36 поединков в Серии А в сезоне 2020-21 годах, забил 5 голов и отдал 6 передач, завершившихся голами.
Паласио прибыл из "Интера" в качестве свободного агента в августе 2017 года, а первым его итальянским клубом был "Дженоа" в 2009 году.
Бывший футболист сборной Аргентины провел 357 поединков в Серии А и забил 93 гола.
После 132 матчей и 20 голами за последние 4 сезона Родриго Паласио заканчивает свое пребывание в клубе "россоблу", - говорится в сообщении "Болоньи". - Клуб благодарит Родриго за его чрезвычайный вклад на поле и вне его, желает ему дальнейших спортивных радостей, которых заслуживает профессионал его калибра.
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